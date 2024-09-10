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Kiralık dairelerde dikkat çeken artış: Sebep mevduattaki yüksek faiz mi?
Kiralık dairelerde dikkat çeken artış: Sebep mevduattaki yüksek faiz mi?
Sputnik Türkiye
Bu yıl konut fiyatları enflasyonun altında artışlar gösterdi. Son açıklanan temmuz verisine göre konutta reel bazlı düşüş yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Son... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T07:46+0300
2024-09-10T07:46+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
kiralık
satılık
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Bu yıl konut fiyatları enflasyonun altında artışlar gösterdi. Son açıklanan temmuz verisine göre konutta reel bazlı düşüş yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Son dönemde özellikle kira artışlarında da bir yavaşlama gözleniyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlama kadar olmasa da kirada da bir dengelenme söz konusu.Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: 'İstanbul'da fiyatlar enflasyona göre düşük''Kiralık sayısı artıyor'Kira artışında yavaşlamanın sebebi ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mevduat-faizinde-yeni-oranlar-belli-oldu-1-milyon-liranin-aylik-getirisi-ne-kadar-1087676023.html
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kiralık dair, mevduat faiz, mevduat faiz oranları
kiralık dair, mevduat faiz, mevduat faiz oranları

Kiralık dairelerde dikkat çeken artış: Sebep mevduattaki yüksek faiz mi?

07:46 10.09.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Bu yıl konut fiyatları enflasyonun altında artışlar gösterdi. Son açıklanan temmuz verisine göre konutta reel bazlı düşüş yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Son dönemde özellikle kira artışlarında da bir yavaşlama gözleniyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlama kadar olmasa da kirada da bir dengelenme söz konusu.
Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Genel anlamda son 1 yıla baktığınızda konut fiyatlarında reel bazlı düşüş var ancak bu düşüşün son aylarda normalleştiğini söyleyebiliriz. Rakamsal açıdan baktığımızda artan inşaat maliyetleri, azalan arzlar gayrimenkul tarafında fiyatların nispeten biraz daha toparlanma sinyallerini veriyor. Genel anlamda hala enflasyonun altında oranlar görüyoruz."

'İstanbul'da fiyatlar enflasyona göre düşük'

"Bu illere göre değişiyor. Gayrimenkul fiyatlarının önden fiyatlandığı İstanbul gibi illerimizde satılık metrekare fiyatlarında değişim enflasyondan daha düşük. "

'Kiralık sayısı artıyor'

Kiralarda artış, satış fiyatlarındaki artışın üzerinde gerçekleşiyor. Kiralarla alakalı rakamlarda nispeten enflasyon seviyesinde artış var. Türkiye genelinde nispeten son dönemde piyasaya arz edilen kiralık daire sayısında artış görülmeye başladı.

Kira artışında yavaşlamanın sebebi ne?

Kiralarda enflasyona göre nispeten bir yavaşlama oldu. Mevduattaki yüksek faiz oranı mal sahibi olmak yerine kiracı olmayı avantajlı hale getirdi. Bugün 3 milyon TL’ye ev almak yerine mevduat faizine yatırdıklarında kişilerin kiranın üzerinde gelir elde ettiğini görüyoruz.
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