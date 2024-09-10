https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kiralik-dairelerde-dikkat-ceken-artis-sebep-mevduattaki-yuksek-faiz-mi-1087845299.html

Kiralık dairelerde dikkat çeken artış: Sebep mevduattaki yüksek faiz mi?

Kiralık dairelerde dikkat çeken artış: Sebep mevduattaki yüksek faiz mi?

Sputnik Türkiye

Bu yıl konut fiyatları enflasyonun altında artışlar gösterdi. Son açıklanan temmuz verisine göre konutta reel bazlı düşüş yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Son... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T07:46+0300

2024-09-10T07:46+0300

2024-09-10T07:46+0300

ekonomi

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gayrimenkul

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Bu yıl konut fiyatları enflasyonun altında artışlar gösterdi. Son açıklanan temmuz verisine göre konutta reel bazlı düşüş yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Son dönemde özellikle kira artışlarında da bir yavaşlama gözleniyor. Konut fiyatlarındaki yavaşlama kadar olmasa da kirada da bir dengelenme söz konusu.Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: 'İstanbul'da fiyatlar enflasyona göre düşük''Kiralık sayısı artıyor'Kira artışında yavaşlamanın sebebi ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mevduat-faizinde-yeni-oranlar-belli-oldu-1-milyon-liranin-aylik-getirisi-ne-kadar-1087676023.html

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kiralık dair, mevduat faiz, mevduat faiz oranları