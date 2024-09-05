https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mevduat-faizinde-yeni-oranlar-belli-oldu-1-milyon-liranin-aylik-getirisi-ne-kadar-1087676023.html

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın adımları ile birlikte mevduat faizlerinde yüksek oranlar korundu. Bankaların kısa vadeli mevduata uyguladığı oranlar yüzde 55'e yaklaştı... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T12:21+0300

2024-09-05T12:21+0300

2024-09-05T12:21+0300

ekonomi

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Merkez Bankası'nın son adımları ile birlikte mevduat faizlerinde artışlar görüldü. Piyasadaki Türk Lirası fazlalığı, eylül ayının ilk günleri itibarıyla son buldu. Gecelik faizler bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, gecelik faizlerin politika faizi altına kalmasına izin verilmeyeceği izleniminin önemli olduğunu belirtti. Böylece mevduat faizlerinde yüksek oranların devam edeceğine vurgu yapıldı.Mevduat fai̇zi̇ nasil etki̇lendi̇?Merkez Bankası'nın adımlarının ardından mevduatta yüksek faiz uygulaması devam etti.Böylece parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlerin enflasyon üzerinde getirisi de korunmuş oldu.Mevduat fai̇z oranlarıMerkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.Buna göre faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:1 aya kadar vadede faiz yüzde 53,923 aya kadar vadede yüzde 59,046 aya kadar vadede yüzde 53,411 yıla kadar vadede yüzde 52,611 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44,011 milyon lira ne kadar kazandırır?100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor. Yani bir ay sonunda elde ettiği kârı 4 bin 367 lira oluyor.1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 53 faiz oranından 1 aylık vadede 1 milyon 42 bin 987 lira geçiyor. Bir aylık vadede 42 bin 981 lira elde ediliyor.Parası olan daha fazla faiz alıyorBankalar yüksek bakiyeli yatırımcılara daha iyi getirili faiz imkanı sağlıyor.Bu durum düşük ve yüksek montanlı mevduat faizleri arasındaki farka yol açıyor. Son dönemlerde bu farkın 10 puana yaklaştığı belirtiliyordu.Bankacılık sektöründe bakiyeye göre faiz uygulaması yeni bir uygulama değil ancak son zamanlarda açılan fark dikkat çekiyor.Ayrıca süre uzadıkça faiz oranlarındaki gerileme de göze çarpıyor.TCMB hangi̇ adımları devreye aldı?TCMB, geçen hafta parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulanmasında değişikliğe gitti.Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi.Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi.TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.Pi̇yasadaki tl fazlası kuruduEylül ayı itibarıyla Merkez Bankası'nın net fonlaması 45,1 milyar lira ile yeniden pozitif bölgeye geçti.Piyasadaki fazla likidite sorunu ağustos ayı boyunca gündemden düşmemişti. 12 Ağustos'ta likidite fazlası 263 milyar lirayı görmüştü.Gecelik faizler zirvedeGecelik TL faiz oranları (TLREF) dün yüzde 52,99 seviyesinden son 1 ayın zirvesine yükseldi.Ağustos ayında gecelik faizler, yüzde 50 olan politika faizinin altına inmişti. Bir ara TLREF, faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye kadar çekilmişti.

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