Lukaşenko'dan Belarus topraklarında silahlı eylem hazırlayanlara yanıt: 'Bekliyoruz'

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülke topraklarında silahlı eylem gerçekleştirmeye hazırlanan hasımlara "Bekliyoruz" mesajını gönderdi.



Belarus ordusunun ülke aleyhindeki planlara karşı hazırlıklı olduğunun altını çizen Lukaşenko, "Yurtdışındaki hasımlar, faaliyetleri için çeşitli yapılardan sürekli para istiyor ve bu kaynaklar tahsis edilmeye hazır durumda, ancak sadece belirli amaçlar için. Bunları ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve diğer AB ülkelerinden istiyorlar" dedi.



Belarus'un hasımlarını beklediklerini defaatle söylediğini anımsatan Lukaşenko, "Nereden gelip nereye gideceğiniz konusunda bizi uyarmanıza bile gerek yok. Biz bunları iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Ülkeyi 'yeniden ele geçirmek' isteyen muhalefete de seslenen Lukaşenko, bunun için sokağa çıkmak yerine seçimlere katılmalarını tavsiye etti.



Muhaliflerin Temmuz 2025'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine doğru gidilirken ülkede kaos çıkarmaya çalıştığını belirten Lukaşenko, "Her türlü pisliği içeren yeni bilgi akışları olacak. Ülkemizin dışında ve içinde etrafımızda olup biten her şeyi çok iyi görüyoruz ve kontrol ediyoruz. (Seçimlere hazırlık) Kolay olmayacak, zira muhalifler halihazırda ortalığı karıştırmaya çalışıyor" diye konuştu.



Belarus devlet başkanlığı seçimlerinin 20 Temmuz 2025'te yapılması bekleniyor.