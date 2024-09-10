https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kaldirimda-yuruyen-iki-kadina-polis-araci-carpti-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1087873410.html
Kaldırımda yürüyen iki kadına polis aracı çarptı: Bir kadın hayatını kaybetti
Kaldırımda yürüyen iki kadına polis aracı çarptı: Bir kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Şişli'de geri manevra yapan polisin kullandığı araç kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Ağır yaralanan bir kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T17:19+0300
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Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin önünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde geri manevra yapan bir yıllık kadın polis memuru G.U., aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan (24) ile Ergül Kaya (43) isimli iki kadına çarptı. Kazada Ergül Kaya ve Ayşegül Tufan yaralandı. İki kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ergül Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayı yapan polis memurunun gözaltına alındığı, ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Ergül Kaya'nın memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.Hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın yakını Dursun Kaya, "Cevahir'in önünde polis arabası geri gelirken, iki kadına çarptı. Biri benim baldızım olur. Hayatını kaybetti. Diğer kadın ağır yaralıymış. Yoğun bakımdaymış. Duvara sıkıştırmış. Gözaltında dediler. Takip ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/eski-milli-basketbolcu-ilkan-karaman-alkollu-surucunun-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti--1087788441.html
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istanbul, trafik kazası
Kaldırımda yürüyen iki kadına polis aracı çarptı: Bir kadın hayatını kaybetti
Şişli'de geri manevra yapan polisin kullandığı araç kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Ağır yaralanan bir kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin önünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde geri manevra yapan bir yıllık kadın polis memuru G.U., aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan (24) ile Ergül Kaya (43) isimli iki kadına çarptı.
Kazada Ergül Kaya ve Ayşegül Tufan yaralandı. İki kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ergül Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayı yapan polis memurunun gözaltına alındığı, ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Ergül Kaya'nın memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın yakını Dursun Kaya, "Cevahir'in önünde polis arabası geri gelirken, iki kadına çarptı. Biri benim baldızım olur. Hayatını kaybetti. Diğer kadın ağır yaralıymış. Yoğun bakımdaymış. Duvara sıkıştırmış. Gözaltında dediler. Takip ediyoruz" dedi.