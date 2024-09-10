https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kadikoy-moda-tramvay-hattinda-seferler-iptal-edildi-1087877942.html

Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler iptal edildi

Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler iptal edildi

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı seferlerinin iptal edildiği belirtildi. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T19:08+0300

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Metro İstanbul tarafından Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerin yapılamadığı duyuruldu.Metro İstanbul'un X hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamamaktadır" ifade edildi.T3 Kadıköy-Moda Hattı nereden geçiyor?Tramvay hattı Kadıköy Meydanı, Altıyol ve Bahariye Caddesi’nden geçerek, Moda İlkokulu önü ve Moda Caddesi’nden tekrar Kadıköy İDO İskelesi önüne geliyor. Nostalji Tramvayı olarak bilinen tramvay seferi 10 dakikada bir yenileniyor.Metro İstanbul X hesabı paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ziraat-turkiye-kupasi-maclari-ne-zaman-hangi-kanalda-1087875427.html

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