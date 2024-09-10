https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/istanbulda-metro-arizasi-yolcular-vagon-icerisinde-kaldi-1087845799.html
İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı
İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı
Sputnik Türkiye
Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırken, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T08:00+0300
2024-09-10T08:00+0300
2024-09-10T08:27+0300
türkiye
metro
istanbul
arıza
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M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.Yolcular vagonda beklediAraç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/metro-istanbul-seferleri-kacta-basliyor-saat-kaca-kadar-devam-ediyor--1087065348.html
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istanbul metro arıza, istanbulda metro arızalandı, metro arıza
istanbul metro arıza, istanbulda metro arızalandı, metro arıza
İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı
08:00 10.09.2024 (güncellendi: 08:27 10.09.2024)
Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırken, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.
M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.
Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.
Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.