https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/istanbulda-metro-arizasi-yolcular-vagon-icerisinde-kaldi-1087845799.html

İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı

İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı

Sputnik Türkiye

Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırken, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T08:00+0300

2024-09-10T08:00+0300

2024-09-10T08:27+0300

türkiye

metro

istanbul

arıza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087845641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e8a70b882cdde6fdf861ef8199e9688.jpg

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.Yolcular vagonda beklediAraç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/metro-istanbul-seferleri-kacta-basliyor-saat-kaca-kadar-devam-ediyor--1087065348.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul metro arıza, istanbulda metro arızalandı, metro arıza