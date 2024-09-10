https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/israil-ordusu-turk-akvitist-eyginin-israil-askeri-tarafindan-oldurulmus-olabilecegini-itiraf-etti-1087870773.html
İsrail ordusu, Türk akvitist Eygi'nin İsrail askeri tarafından 'öldürülmüş' olabileceğini itiraf etti
İsrail ordusu, Türk akvitist Eygi'nin İsrail askeri tarafından 'öldürülmüş' olabileceğini itiraf etti
Sputnik Türkiye
Batı Şeria'da protesto gösterisi sırasında Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ön soruşturma tamamlandı. İsrail ordusu, Eygi'nin İsrail... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T16:41+0300
2024-09-10T16:41+0300
2024-09-10T16:41+0300
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israil-filistin
batı şeria
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İsrail ordusu, Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı.'Kasıt olmadan öldürülmüş olabilir'Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 'kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği', Eygi’yi vuran İsrail askerinin, 'bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği' iddia edildi.İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı.Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedildi.İsrail ordusu yaptığı ilk açıklamada, askerlerin 'taş atanlar karşısında kendilerini tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiğini' savunmuştu. Öte yandan İsrail keskin nişancısının, Eygi'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bölgeye hakim yüksek bir tepede konuşlandığı ortaya çıkmıştı.Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada 'çevrede sükunetin hakim olduğunu' vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söylemişti.Ne olmuştu?Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/filistinde-oldurulen-turk-aktivist-eygi-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1087826600.html
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ayşenur ezgi eygi , israil-filistin, batı şeria, israil askeri
ayşenur ezgi eygi , israil-filistin, batı şeria, israil askeri
İsrail ordusu, Türk akvitist Eygi'nin İsrail askeri tarafından 'öldürülmüş' olabileceğini itiraf etti
Batı Şeria'da protesto gösterisi sırasında Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ön soruşturma tamamlandı. İsrail ordusu, Eygi'nin İsrail askeri tarafından öldürülmüş olabileceğini belirtildi.
İsrail ordusu, Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı.
'Kasıt olmadan öldürülmüş olabilir'
Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 'kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği', Eygi’yi vuran İsrail askerinin, 'bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği' iddia edildi.
İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı.
Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedildi.
İsrail ordusu yaptığı ilk açıklamada, askerlerin 'taş atanlar karşısında kendilerini tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiğini' savunmuştu. Öte yandan İsrail keskin nişancısının, Eygi'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bölgeye hakim yüksek bir tepede konuşlandığı ortaya çıkmıştı.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada 'çevrede sükunetin hakim olduğunu' vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söylemişti.
Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.