https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/filistinde-oldurulen-turk-aktivist-eygi-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1087826600.html
Filistin'de öldürülen Türk aktivist Eygi için cenaze töreni düzenlendi
Filistin'de öldürülen Türk aktivist Eygi için cenaze töreni düzenlendi
Sputnik Türkiye
Batı Şeria'da protestolar sırasında İsrail askerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için, Filistin'de cenaze töreni düzenlendi. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T16:27+0300
2024-09-09T16:27+0300
2024-09-09T16:27+0300
dünya
israil-filistin
ayşenur ezgi eygi
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087826242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_482016a79e4e3a27a47b685d32559191.jpg
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen protesto gösterisi sırasında İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucunda başından vurularak öldürülmüştü. Eygi'nin öldürülmesi büyük tepki çekmişti. Bugün Nablus kentinde Eygi için resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi. Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı. Filistinliler, 'Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız' yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı.Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa bando eşliğinde resmi törenle yerleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/disisleri-bakanligi-aysenur-ezgi-eyginin-naasinin-getirilmesi-icin-calisiyoruz-1087809985.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087826242_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_700a021e6c0a4e4dd5ea5856b418e14a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil-filistin, ayşenur ezgi eygi , cenaze töreni
israil-filistin, ayşenur ezgi eygi , cenaze töreni
Filistin'de öldürülen Türk aktivist Eygi için cenaze töreni düzenlendi
Batı Şeria'da protestolar sırasında İsrail askerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için, Filistin'de cenaze töreni düzenlendi.
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen protesto gösterisi sırasında İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucunda başından vurularak öldürülmüştü. Eygi'nin öldürülmesi büyük tepki çekmişti.
Bugün Nablus kentinde Eygi için resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi. Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı. Filistinliler, 'Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız' yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı.
Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa bando eşliğinde resmi törenle yerleştirdi.