https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/filistinde-oldurulen-turk-aktivist-eygi-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1087826600.html

Filistin'de öldürülen Türk aktivist Eygi için cenaze töreni düzenlendi

Filistin'de öldürülen Türk aktivist Eygi için cenaze töreni düzenlendi

Sputnik Türkiye

Batı Şeria'da protestolar sırasında İsrail askerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için, Filistin'de cenaze töreni düzenlendi. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T16:27+0300

2024-09-09T16:27+0300

2024-09-09T16:27+0300

dünya

israil-filistin

ayşenur ezgi eygi

cenaze töreni

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Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen protesto gösterisi sırasında İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucunda başından vurularak öldürülmüştü. Eygi'nin öldürülmesi büyük tepki çekmişti. Bugün Nablus kentinde Eygi için resmi ve sivil katılımla cenaze töreni düzenlendi. Eygi'nin naaşı, uluslararası dayanışma aktivistleri, Filistinliler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Nablus Valisi Gassan Daglas ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nden alındı. Filistinliler, 'Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız' yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı.Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa bando eşliğinde resmi törenle yerleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/disisleri-bakanligi-aysenur-ezgi-eyginin-naasinin-getirilmesi-icin-calisiyoruz-1087809985.html

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israil-filistin, ayşenur ezgi eygi , cenaze töreni