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İsrail, BM konvoyuna silah zoruyla alıkoydu: Gazze'de aşılama çalışmalarını engelledi
İsrail, BM konvoyuna silah zoruyla alıkoydu: Gazze'de aşılama çalışmalarını engelledi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric basın toplantısında 9 Eylül günü İsrail güçleri tarafından BM konvoyunun etrafının sarıldığını ve personele ateş... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T22:15+0300
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Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin konvoydaki BM personeline silah doğrulttuğunu duyurdu.Birleşmiş Milletler basın toplantısında konuşan Stephane Dujarric İsrail askerlerinin çocuk felci aşılamasına giden ve içinde 12 BM personeli bulunan konvoyu silah zoruyla alıkoyduğunu ve araçlarını kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.'Konvoy 7.5 saat bekletildi'Reşit kontrol noktasında durdurulan araçtaki 2 BM personelinin sorguya çekildiğini belirten Dujarric konvoyun 7.5 saat bekletildiği için görevini yapamadığını duyurdu.İsrail ordusunun BM konvoyunun etrafını sardığını ve ateş açtığını belirten Dujarric, buldozerler tarafından BM araçlarının içerisine çöp döküldüğünü ifade etti. İsrail askerlerinin personeli tehdit ettiğini belirten BM Sözcüsü "Konvoy silah zoruyla alıkonulurken, BM, üst düzey İsrailli yetkililerle görüşerek gerginliği azaltmak için çaba sarf etti" dedi.İsrail BM askerlerini öldürdü7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında 212 BM çalışanının öldürüldüğü BM tarafından açıklanmıştı.Filistin'de kaç kişi öldü?Gazze Şeridi'ndeki can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi. 10 Eylül 2024 itibari ile 24 saatteki saldırılarda 32 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, israil polisi, filistin, bm, birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, bm genel kurulu, bm genel sekreterliği, bm çocuklara yardım fonu (unicef), aşı
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, israil polisi, filistin, bm, birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, bm genel kurulu, bm genel sekreterliği, bm çocuklara yardım fonu (unicef), aşı

İsrail, BM konvoyuna silah zoruyla alıkoydu: Gazze'de aşılama çalışmalarını engelledi

22:15 10.09.2024 (güncellendi: 22:24 10.09.2024)
© AA / IDF - Handoutİsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla "pilot proje" olarak 6 tır insani yardım gönderildiğini duyurdu.
İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla pilot proje olarak 6 tır insani yardım gönderildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA / IDF - Handout
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Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric basın toplantısında 9 Eylül günü İsrail güçleri tarafından BM konvoyunun etrafının sarıldığını ve personele ateş açıldığını dile getirdi. Sözcü Dujaric, İsrail ordusu buldozerlerinin BM araçlarına çöp boşalttığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin konvoydaki BM personeline silah doğrulttuğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletler basın toplantısında konuşan Stephane Dujarric İsrail askerlerinin çocuk felci aşılamasına giden ve içinde 12 BM personeli bulunan konvoyu silah zoruyla alıkoyduğunu ve araçlarını kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.

'Konvoy 7.5 saat bekletildi'

Reşit kontrol noktasında durdurulan araçtaki 2 BM personelinin sorguya çekildiğini belirten Dujarric konvoyun 7.5 saat bekletildiği için görevini yapamadığını duyurdu.
İsrail ordusunun BM konvoyunun etrafını sardığını ve ateş açtığını belirten Dujarric, buldozerler tarafından BM araçlarının içerisine çöp döküldüğünü ifade etti. İsrail askerlerinin personeli tehdit ettiğini belirten BM Sözcüsü "Konvoy silah zoruyla alıkonulurken, BM, üst düzey İsrailli yetkililerle görüşerek gerginliği azaltmak için çaba sarf etti" dedi.

İsrail BM askerlerini öldürdü

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında 212 BM çalışanının öldürüldüğü BM tarafından açıklanmıştı.

Filistin'de kaç kişi öldü?

Gazze Şeridi'ndeki can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi. 10 Eylül 2024 itibari ile 24 saatteki saldırılarda 32 Filistinli daha yaşamını yitirdi.
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