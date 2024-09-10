https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/hamastan-arap-birligine-cagri-israil-ile-iliskileri-kesin-1087879270.html
Hamas'tan Arap Birliği'ne çağrı: 'İsrail ile ilişkileri kesin'
Hamas'tan Arap Birliği'ne çağrı: 'İsrail ile ilişkileri kesin'
Sputnik Türkiye
Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıya Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan görüntülü mesaj gönderdi... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T20:24+0300
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Hamas, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına İsrail ile ilişkileri kesme mesajı gönderdi.Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 162. kez düzenlendi. Toplantıda Türkiye 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzeyinde temsil edildi. İsrail Filistin çatışmaları için konseye görüntülü mesaj gönderen Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan İsrail ile ilişkilerin kesilmesini istedi.İsrail'in bölgede yaptığı saldırıları belirten Hamdan "İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği günlük katliamlar, abluka ve aç bırakmayı da içeren vahşi soykırım saldırıları karşısında Arap Dışişleri Bakanlarını sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz" dedi.'İsrail saldırıları derhal durmalı'Arap Dışişleri Bakanlarına ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a seslenen Hamdan "İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması ve Filistin halkına yardımların ulaştırılmasının sağlanması için çalışmanın gerekliliğini" ifade etti.Hamas'tan Mescid-i Aksa açıklamasıHamas Siyasi Büro Üyesi Hamdan "Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının, Kudüs'ü ve kutsal mekanları koruma ve Siyonist düşmanın Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme, kutsal şehri Yahudileştirme planlarını engellemeye yönelik bir çalışmayla sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.'İsrail ile ilişkileri kesin'İsrail ile ilişkilerin kesilmesini isteyen Hamdan "Filistin halkını kitlesel olarak öldürme ve yok etme niyetinde olan İsrail'le siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin derhal kesilmesi" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/isvecin-yeni-disisleri-bakani-aciklandi-ilk-dis-gezisi-turkiye-olacak-1087877122.html
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Hamas'tan Arap Birliği'ne çağrı: 'İsrail ile ilişkileri kesin'
20:24 10.09.2024 (güncellendi: 20:26 10.09.2024)
Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıya Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan görüntülü mesaj gönderdi. Hamdan mesajında Arap ülkelerini İsrail ile destekçilerine baskı yapmaya çağırdı.
Hamas, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına İsrail ile ilişkileri kesme mesajı gönderdi.
Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 162. kez düzenlendi. Toplantıda Türkiye 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzeyinde temsil edildi. İsrail Filistin çatışmaları için konseye görüntülü mesaj gönderen Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan İsrail ile ilişkilerin kesilmesini istedi.
İsrail'in bölgede yaptığı saldırıları belirten Hamdan "İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği günlük katliamlar, abluka ve aç bırakmayı da içeren vahşi soykırım saldırıları karşısında Arap Dışişleri Bakanlarını sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz" dedi.
'İsrail saldırıları derhal durmalı'
Arap Dışişleri Bakanlarına ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a seslenen Hamdan "İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması ve Filistin halkına yardımların ulaştırılmasının sağlanması için çalışmanın gerekliliğini" ifade etti.
Hamas'tan Mescid-i Aksa açıklaması
Hamas Siyasi Büro Üyesi Hamdan "Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının, Kudüs'ü ve kutsal mekanları koruma ve Siyonist düşmanın Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme, kutsal şehri Yahudileştirme planlarını engellemeye yönelik bir çalışmayla sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.
'İsrail ile ilişkileri kesin'
İsrail ile ilişkilerin kesilmesini isteyen Hamdan "Filistin halkını kitlesel olarak öldürme ve yok etme niyetinde olan İsrail'le siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin derhal kesilmesi" açıklamasında bulundu.