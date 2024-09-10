https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iranda-disisleri-bakan-yardimcisi-revanci-nukleer-basmuzakereci-olarak-atandi-1087839803.html
İran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, Nükleer Başmüzakereci olarak atandı
İran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, Nükleer Başmüzakereci olarak atandı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi'yi Nükleer Başmüzakereci, eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri'yi ise... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T00:24+0300
2024-09-10T00:24+0300
2024-09-10T00:24+0300
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iran dışişleri bakanlığı
macid tahti revanç
abbas arakçi
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İran'da yapılan yeni bir değişiklikle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi'yi, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Başmüzakereci olarak görevlendirdi.İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'da 19 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakan Vekili olan eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri ise Arakçi'nin danışmanı olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/iran-lideri-hamaney-abdye-guvenmeyin-1087342364.html
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iran, iran dışişleri bakanlığı, macid tahti revanç, abbas arakçi
iran, iran dışişleri bakanlığı, macid tahti revanç, abbas arakçi
İran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, Nükleer Başmüzakereci olarak atandı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi'yi Nükleer Başmüzakereci, eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri'yi ise danışmanı olarak atadı.
İran'da yapılan yeni bir değişiklikle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi'yi, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Başmüzakereci olarak görevlendirdi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'da 19 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakan Vekili olan eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri ise Arakçi'nin danışmanı olarak atandı.