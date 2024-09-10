https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iranda-disisleri-bakan-yardimcisi-revanci-nukleer-basmuzakereci-olarak-atandi-1087839803.html

İran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, Nükleer Başmüzakereci olarak atandı

İran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, Nükleer Başmüzakereci olarak atandı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi'yi Nükleer Başmüzakereci, eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri'yi ise... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T00:24+0300

2024-09-10T00:24+0300

2024-09-10T00:24+0300

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iran

iran dışişleri bakanlığı

macid tahti revanç

abbas arakçi

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İran'da yapılan yeni bir değişiklikle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi'yi, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Başmüzakereci olarak görevlendirdi.İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'da 19 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakan Vekili olan eski Nükleer Başmüzakereci Ali Bakıri ise Arakçi'nin danışmanı olarak atandı.

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iran, iran dışişleri bakanlığı, macid tahti revanç, abbas arakçi