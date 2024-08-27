https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/iran-lideri-hamaney-abdye-guvenmeyin-1087342364.html

İran lideri Hamaney: 'ABD'ye güvenmeyin'

İran lideri Hamaney: 'ABD'ye güvenmeyin'

Sputnik Türkiye

İran Lideri Hamaney, yeni hükümet kabinesini kabul ettiği toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabine listesini kendisiyle görüştüğünü ve bazı... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T21:35+0300

2024-08-27T21:35+0300

2024-08-27T21:39+0300

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yapay zeka mühendisliği

ayetullah ali hamaney

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İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü isimlerinden Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın liderliğindeki yeni hükümet kabinesini kabul ettiği toplantıda açıklamalarda bulundu.Yeni kabine için konuşan Hamaney, kendisinin isimleri Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile belirlediklerini açıkladı. Ayrıca eksiksiz güven oyu almalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. İran'da yaşanan pahalılık ve enflasyon sorununun yeni kabine için öncelik olduğunu açıkladı.'ABD ile müzakereye engel yok ancak ona güvenmeyin'Ekonomi sorunlarını Batı ile ilişkilere bağlayanlara seslenen Ali Hamaney; 'Umudumuzu düşmana bağlamamıza gerek yok. Planlarımız için düşmanların onayını beklememeliyiz.' dedi.''Bu gerçek, Cumhurbaşkanımızın sözlerinde ve Dışişleri Bakanının birkaç gün önceki açıklamalarında da mevcuttu. Elbette bu düşmanla bir yerde etkileşime girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ancak sorun şu ki ona güvenmememiz gerekiyor. Bazı yerlerde aynı düşmanla etkileşime girmek çelişkili değil, engel yok." ifadesinde bulundu.'Yapay Zeka Ajansı kurulabilir'Yapay zeka konusunda konuşan Ali Hamaney, "Yapay zekayı kullanıyor olmak bizi aldatmasın. Yapay zeka kullanıcısı olmak bir avantaj değil. Yapay zekanın ustalaştırılması gereken derin katmanları var. Bu katmanlar başkalarının elinde." dedi.Yapay Zeka Ajansı kurulabileceğini belirten İran Lideri Hamaney, "Bu teknolojinin derin katmanlarına ulaşmalı ve ülke içinde yapay zekanın altyapısını takip etmelisiniz." dedi.

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iran, abd-iran ilişkileri, iran islam devrimi, abd, yapay zeka, ulusal yapay zeka stratejisi, yapay zeka mühendisliği, ayetullah ali hamaney