https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yilin-ilk-sekiz-ayinda-ucak-trafigi-15-milyonu-asti-yolcu-sayisi-155-milyonu-gecti-1087818261.html

Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti

Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da hizmet veren iki havalimanının ilk sekiz ayda 81 milyona yakın yolcuya hizmet verdiğini... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T12:41+0300

2024-09-09T12:41+0300

2024-09-09T12:41+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

havalimanı

istanbul havalimanı

sabiha gökçen havaalanı

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün yılın ilk sekiz ayına ait verilerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustosta 88 bin 318'i iç hatlar, 97 bin 333'ü dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. Uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttığını belirten Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artışYılın 8 aylık döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 607 bin 322, dış hatlarda 581 bin 532 olduğunu aktaran Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının toplamda 3 milyon 233 bin 453 ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.İstanbul Havalimanı 8 ayda 53.4 milyon yolcuyu ağırladıİstanbul Havalimanı'nda 8 ayda iç hatlarda 80 bin 197, dış hatlarda 266 bin 398 olmak üzere toplamda 346 bin 595 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, "İç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet sunuldu. 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcuya hizmet verildiğini söyleyen Uraloğlu, turizm merkezi havalimanlarında 8 ayda 41 milyon yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbul-havalimanindan-rekor-ustune-rekor-6-yilda-turkiye-nufusunun-3-katindan-fazla-yolcu-1087046030.html

türkiye

istanbul havalimanı

sabiha gökçen havaalanı

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, havalimanı, istanbul havalimanı, sabiha gökçen havaalanı