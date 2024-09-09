Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
08:03
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
08:18
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
08:29
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
08:41
3 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
08:54
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
09:05
3 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
09:19
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
10 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
11:22
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
11:32
1 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
11:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
12:09
3 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
12:24
1 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
18:56
2 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
19:04
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
19:16
8 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
19:47
3 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
20:18
1 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
20:33
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin'in açıklaması karşısında nasıl davranacağımı bilmiyorum
20:46
2 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
20:55
1 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
21:04
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
21:16
1 dk
ÖZEL HABER
Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
22:04
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
22:15
3 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
22:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
22:43
1 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
23:22
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
23:34
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
23:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'den Paralimpik Oyunları'nda rekor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:09
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:56
2 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:27
3 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:50
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yilin-ilk-sekiz-ayinda-ucak-trafigi-15-milyonu-asti-yolcu-sayisi-155-milyonu-gecti-1087818261.html
Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti
Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da hizmet veren iki havalimanının ilk sekiz ayda 81 milyona yakın yolcuya hizmet verdiğini... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T12:41+0300
2024-09-09T12:41+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
havalimanı
istanbul havalimanı
sabiha gökçen havaalanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084882282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d004613b7db1aeb3be9fccd7d75245a.jpg
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün yılın ilk sekiz ayına ait verilerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustosta 88 bin 318'i iç hatlar, 97 bin 333'ü dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. Uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttığını belirten Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artışYılın 8 aylık döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 607 bin 322, dış hatlarda 581 bin 532 olduğunu aktaran Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının toplamda 3 milyon 233 bin 453 ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.İstanbul Havalimanı 8 ayda 53.4 milyon yolcuyu ağırladıİstanbul Havalimanı'nda 8 ayda iç hatlarda 80 bin 197, dış hatlarda 266 bin 398 olmak üzere toplamda 346 bin 595 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, "İç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet sunuldu. 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcuya hizmet verildiğini söyleyen Uraloğlu, turizm merkezi havalimanlarında 8 ayda 41 milyon yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbul-havalimanindan-rekor-ustune-rekor-6-yilda-turkiye-nufusunun-3-katindan-fazla-yolcu-1087046030.html
türkiye
istanbul havalimanı
sabiha gökçen havaalanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084882282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e2c3f0d8b83244f6a19c9a8a2f9565b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, havalimanı, istanbul havalimanı, sabiha gökçen havaalanı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, havalimanı, istanbul havalimanı, sabiha gökçen havaalanı

Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti

12:41 09.09.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW228682Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
© İHA / TUNCER CENGİZ-AW228682
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da hizmet veren iki havalimanının ilk sekiz ayda 81 milyona yakın yolcuya hizmet verdiğini belirtirken, Türkiye genelinde aynı dönemde 155 milyon yolcunun havalimanlarını kullandığı dile getirdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün yılın ilk sekiz ayına ait verilerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustosta 88 bin 318'i iç hatlar, 97 bin 333'ü dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti.
Uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttığını belirten Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:
"Transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 25 milyon 191 bin 905'e yükseldi. Yolcu sayımızda 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 1,9 artış yaşanmış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise ağustosta iç hatlarda 92 bin 886 ton, dış hatlarda 400 bin 298 ton olmak üzere 493 bin 184 tona ulaştı."

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artış

Yılın 8 aylık döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 607 bin 322, dış hatlarda 581 bin 532 olduğunu aktaran Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.
Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkemizdeki havalimanlarımız iç hatlarda 64 milyon 700 bin 23, dış hatlarda ise 90 milyon 64 bin 564 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 154 milyon 930 bin 677 kişi havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 6,9, dış hatlarda yüzde 9,7 arttı. Toplam yolcu trafiğinde de yüzde 8,4 artış gerçekleşti."
Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının toplamda 3 milyon 233 bin 453 ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İstanbul Havalimanı 8 ayda 53.4 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı'nda 8 ayda iç hatlarda 80 bin 197, dış hatlarda 266 bin 398 olmak üzere toplamda 346 bin 595 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, "İç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet sunuldu. 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcuya hizmet verildiğini söyleyen Uraloğlu, turizm merkezi havalimanlarında 8 ayda 41 milyon yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
TÜRKİYE
İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor: 6 yılda Türkiye nüfusunun 3 katından fazla yolcu ağırladı
20 Ağustos, 12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала