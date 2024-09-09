https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yilin-ilk-sekiz-ayinda-ucak-trafigi-15-milyonu-asti-yolcu-sayisi-155-milyonu-gecti-1087818261.html
Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti
Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da hizmet veren iki havalimanının ilk sekiz ayda 81 milyona yakın yolcuya hizmet verdiğini... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T12:41+0300
2024-09-09T12:41+0300
2024-09-09T12:41+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
havalimanı
istanbul havalimanı
sabiha gökçen havaalanı
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün yılın ilk sekiz ayına ait verilerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustosta 88 bin 318'i iç hatlar, 97 bin 333'ü dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. Uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttığını belirten Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artışYılın 8 aylık döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 607 bin 322, dış hatlarda 581 bin 532 olduğunu aktaran Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının toplamda 3 milyon 233 bin 453 ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.İstanbul Havalimanı 8 ayda 53.4 milyon yolcuyu ağırladıİstanbul Havalimanı'nda 8 ayda iç hatlarda 80 bin 197, dış hatlarda 266 bin 398 olmak üzere toplamda 346 bin 595 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, "İç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet sunuldu. 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcuya hizmet verildiğini söyleyen Uraloğlu, turizm merkezi havalimanlarında 8 ayda 41 milyon yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbul-havalimanindan-rekor-ustune-rekor-6-yilda-turkiye-nufusunun-3-katindan-fazla-yolcu-1087046030.html
türkiye
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sabiha gökçen havaalanı
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, havalimanı, istanbul havalimanı, sabiha gökçen havaalanı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, havalimanı, istanbul havalimanı, sabiha gökçen havaalanı
Yılın ilk sekiz ayında uçak trafiği 1.5 milyonu aştı, yolcu sayısı 155 milyonu geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da hizmet veren iki havalimanının ilk sekiz ayda 81 milyona yakın yolcuya hizmet verdiğini belirtirken, Türkiye genelinde aynı dönemde 155 milyon yolcunun havalimanlarını kullandığı dile getirdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün yılın ilk sekiz ayına ait verilerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustosta 88 bin 318'i iç hatlar, 97 bin 333'ü dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 231 bin 699 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti.
Uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttığını belirten Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:
"Transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 25 milyon 191 bin 905'e yükseldi. Yolcu sayımızda 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 1,9 artış yaşanmış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise ağustosta iç hatlarda 92 bin 886 ton, dış hatlarda 400 bin 298 ton olmak üzere 493 bin 184 tona ulaştı."
Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artış
Yılın 8 aylık döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 607 bin 322, dış hatlarda 581 bin 532 olduğunu aktaran Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.
Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkemizdeki havalimanlarımız iç hatlarda 64 milyon 700 bin 23, dış hatlarda ise 90 milyon 64 bin 564 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 154 milyon 930 bin 677 kişi havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 6,9, dış hatlarda yüzde 9,7 arttı. Toplam yolcu trafiğinde de yüzde 8,4 artış gerçekleşti."
Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının toplamda 3 milyon 233 bin 453 ton olarak gerçekleştiğini kaydetti.
İstanbul Havalimanı 8 ayda 53.4 milyon yolcuyu ağırladı
İstanbul Havalimanı'nda 8 ayda iç hatlarda 80 bin 197, dış hatlarda 266 bin 398 olmak üzere toplamda 346 bin 595 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, "İç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet sunuldu. 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcuya hizmet verildiğini söyleyen Uraloğlu, turizm merkezi havalimanlarında 8 ayda 41 milyon yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.