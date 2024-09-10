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Hastanenin yemek fırınında ölü bulundu: Polisler 'şüpheli durum yok' dedi
Hastanenin yemek fırınında ölü bulundu: Polisler 'şüpheli durum yok' dedi
Sputnik Türkiye
Northamptonshire'da bulunan bir hastanede yatan hasta, mutfakta bulunan yemek fırınının içinde ölü bulundu. Polisler, hastaneyle birlikte çalışarak olay... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T16:52+0300
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İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesinde bulunan Northamptonshire'da bulunan bir hastane, hastane mutfağında bulunan yemek fırınının içinde bir adamın cesedi bulundu.6 Eylül Cuma günü keşfedilen cesedin bir hastaya ait olduğu söylenirken hastanın kimliği ya da neden fırının içinde ölü bulunduğu hakkında bir açıklama yapılmadı.Polisler, hastaneyle birlikte çalışarak olayı derinden araştırdıklarını ve durumu 'şüpheli' olarak değerlendirmediklerini bildirdiler. Northamptonshire polis sözcüsü 'hastanın ani ölümüyle ilgili adli tabibe bir rapor hazırlayacaklarını söylerken ölen hastanın ailesine baş sağlığı' diledi.CQC, olayı yakından takip ettiğini bildirdiİngiltere Bakım Kalitesi Komisyonu, CQC sözcüsü, 'Kettering hastanesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın takibinde olduklarını' belirtti. 'Önceliğin her zaman sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini kullanan insanların sağlığı ve refahı olduğunu' belirten sözcü 'yetkileri doğrultusunda harekete geçebileceklerini' açıkladı.Care Quality Commission (CQC), ya da Bakım Kalitesi Komisyonu, İngiltere'deki sağlık ve sosyal bakım hizmet sağlayıcılarını kayıt altına almak üzere kurulan bağımsız bir kuruluştur. Denetlemeler yaparak sağlık alanında standartların karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmektedir.
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hasta, hastane, ingiltere, ihbar, west midland
hasta, hastane, ingiltere, ihbar, west midland

Hastanenin yemek fırınında ölü bulundu: Polisler 'şüpheli durum yok' dedi

16:52 10.09.2024
© Fotoğraf / Kettering General Hospital Instagram PostsKettering General Hospital
Kettering General Hospital - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Fotoğraf / Kettering General Hospital Instagram Posts
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Northamptonshire'da bulunan bir hastanede yatan hasta, mutfakta bulunan yemek fırınının içinde ölü bulundu. Polisler, hastaneyle birlikte çalışarak olay hakkında soruşturma başlattıklarını ancak ölümün 'şüpheli olarak değerlendirilmediğini' bildirdi.
İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesinde bulunan Northamptonshire'da bulunan bir hastane, hastane mutfağında bulunan yemek fırınının içinde bir adamın cesedi bulundu.
6 Eylül Cuma günü keşfedilen cesedin bir hastaya ait olduğu söylenirken hastanın kimliği ya da neden fırının içinde ölü bulunduğu hakkında bir açıklama yapılmadı.
Polisler, hastaneyle birlikte çalışarak olayı derinden araştırdıklarını ve durumu 'şüpheli' olarak değerlendirmediklerini bildirdiler. Northamptonshire polis sözcüsü 'hastanın ani ölümüyle ilgili adli tabibe bir rapor hazırlayacaklarını söylerken ölen hastanın ailesine baş sağlığı' diledi.

CQC, olayı yakından takip ettiğini bildirdi

İngiltere Bakım Kalitesi Komisyonu, CQC sözcüsü, 'Kettering hastanesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın takibinde olduklarını' belirtti. 'Önceliğin her zaman sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini kullanan insanların sağlığı ve refahı olduğunu' belirten sözcü 'yetkileri doğrultusunda harekete geçebileceklerini' açıkladı.
Care Quality Commission (CQC), ya da Bakım Kalitesi Komisyonu, İngiltere'deki sağlık ve sosyal bakım hizmet sağlayıcılarını kayıt altına almak üzere kurulan bağımsız bir kuruluştur. Denetlemeler yaparak sağlık alanında standartların karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmektedir.
Aaron James - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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