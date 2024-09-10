https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/hakan-calhanoglu-21-yil-sonra-bir-turk-oyuncusu-yine-ballon-dora-katildi-bunun-gururunu-yasiyorum-1087840786.html

Hakan Çalhanoğlu: 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum

Hakan Çalhanoğlu: 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024-09-10T02:27+0300

spor

hakan çalhanoğlu

ballon d'or

ballon d'or ödülleri

inter

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımın kaptanı Çalhanoğlu, maçtan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Takımdaki aile havasının çok önemli olduğunu ve bunun devam ettiğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu "Bana gelince eleştiriler her zaman oluyor, kulağımı tıkamaya çalışıyorum. Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum. Sonuçta ben ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Hedefim her zaman da buydu. Bunu kaç kez söyledim. O yüzden duymamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın Inter kulübüyle sözleşmesiyle ilgili ise şu açıklamayaı yaptı:

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