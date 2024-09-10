https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/hakan-calhanoglu-21-yil-sonra-bir-turk-oyuncusu-yine-ballon-dora-katildi-bunun-gururunu-yasiyorum-1087840786.html
Hakan Çalhanoğlu: 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum
Hakan Çalhanoğlu: 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T02:26+0300
2024-09-10T02:26+0300
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımın kaptanı Çalhanoğlu, maçtan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Takımdaki aile havasının çok önemli olduğunu ve bunun devam ettiğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu "Bana gelince eleştiriler her zaman oluyor, kulağımı tıkamaya çalışıyorum. Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum. Sonuçta ben ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Hedefim her zaman da buydu. Bunu kaç kez söyledim. O yüzden duymamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın Inter kulübüyle sözleşmesiyle ilgili ise şu açıklamayaı yaptı:
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Hakan Çalhanoğlu: 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum
02:26 10.09.2024 (güncellendi: 02:27 10.09.2024)
A Milli Futbol Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum" açıklamasını yaptı. İzlanda maçı sonrası konuşan Çalhanoğlu, her zaman hedefinin 100. milli maçı oynamayı başarmak olduğunu söyledi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımın kaptanı Çalhanoğlu, maçtan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Takımdaki aile havasının çok önemli olduğunu ve bunun devam ettiğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu "Bana gelince eleştiriler her zaman oluyor, kulağımı tıkamaya çalışıyorum. Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum. Sonuçta ben ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Hedefim her zaman da buydu. Bunu kaç kez söyledim. O yüzden duymamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın Inter kulübüyle sözleşmesiyle ilgili ise şu açıklamayaı yaptı:
"Geçen aylarda teklifler geldi ama ben Inter'de kalacağımı söyledim aynı şekilde Inter de zaten beni bırakmıyor. O yüzden dediğim gibi elimde olan bir şey değil. Ben en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Milli maça gelince 100. milli maçı oynamayı başarmak istiyorum her zaman hedefimdi. Vücudum da bunu isterse, yaparsa, futbol hayatımı sürebildiğim kadar sürdürmeye çalışacağım."