https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-disisleri-kievin-zaporojye-ve-kursk-nukleer-santrallerine-saldiri-girisimlerinin-amaci-1087698004.html

Rus Dışişleri: Kiev’in Zaporojye ve Kursk nükleer santrallerine saldırı girişimlerinin amacı şantajdır

Rus Dışişleri: Kiev’in Zaporojye ve Kursk nükleer santrallerine saldırı girişimlerinin amacı şantajdır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne ve Kursk Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırı girişimlerinin hedefinin... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T18:33+0300

2024-09-05T18:33+0300

2024-09-05T18:39+0300

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Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ve Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) saldırmaya çalışarak uluslararası topluma çeşitli amaçlarla şantaj yapmaya çalıştığını ifade etti.Zaharova, “Başlıca hedef nükleer santraller, başlıca kötü adam ise uluslararası topluma çeşitli yöntemlerle, çeşitli amaçlarla şantaj yapmak için söz konusu nükleer tesislere düzenli olarak saldırmaya çalışan, ancak bunu terör yöntemleri kullanarak yapan Kiev rejimidir” dedi ve şöyle devam etti:“Bu nedenle UAEA’nın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) rolü, ana hedefi Kiev rejiminin nükleer bileşenli bir terör eylemi gerçekleştirmesini önlemek olmak üzere olup bitenlere dair objektif bir değerlendirme yapmaktan ibarettir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/zaharova-abdnin-rus-medya-kuruluslarina-yaptirimlarini-inceliyoruz-gereken-yaniti-verecegiz-1087693191.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, doğu ekonomik forumu, zaporojye nükleer güç santrali, kursk ngs, ukrayna, kiev, saldırı, şantaj