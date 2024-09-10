https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/eski-basbakanlardan-binali-yildirim-anjiyo-oldu-1087877639.html

Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, anjiyo oldu

Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, anjiyo oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin 'son başbakanı' Binali Yıldırım, anjiyo oldu, Yıldırım'a dört adet stent takıldı 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T18:54+0300

2024-09-10T18:54+0300

2024-09-10T18:54+0300

yaşam

binali yıldırım

anjiyo

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Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo oldu. Yıldırım'a 4 adet stent takıldı. Yıldırım'ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

binali yıldırım, anjiyo