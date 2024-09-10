https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/eski-basbakanlardan-binali-yildirim-anjiyo-oldu-1087877639.html
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, anjiyo oldu
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, anjiyo oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin 'son başbakanı' Binali Yıldırım, anjiyo oldu, Yıldırım'a dört adet stent takıldı 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T18:54+0300
2024-09-10T18:54+0300
2024-09-10T18:54+0300
yaşam
binali yıldırım
anjiyo
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Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo oldu. Yıldırım'a 4 adet stent takıldı. Yıldırım'ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/olum-riskini-yuzde-11-oraninda-artiriyor-26-farkli-hastaliga-neden-oluyor-1087817211.html
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binali yıldırım, anjiyo
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, anjiyo oldu
Türkiye'nin 'son başbakanı' Binali Yıldırım, anjiyo oldu, Yıldırım'a dört adet stent takıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo oldu. Yıldırım'a 4 adet stent takıldı. Yıldırım'ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.