https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/erzincanda-parasut-kazasi-dere-yatagina-sert-inis-1087842778.html

Erzincan'da paraşüt kazası: Dere yatağına sert iniş

Erzincan'da paraşüt kazası: Dere yatağına sert iniş

Sputnik Türkiye

Erzincan'da deneyimli pilot eğitimine katılan bir kişi sert rüzgar sebebiyle dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütçüsü yaralandı. Arazinin zorluğu... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T03:40+0300

2024-09-10T03:40+0300

2024-09-10T03:40+0300

türkiye

erzincan

türk hava kurumu (thk)

yamaç paraşütü

erzincan havalimanı

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Erzincan'da, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çakırman bölgesinde düzenlenen deneyimli pilot eğitimine katılan Ensar Ateş, sert rüzgar nedeniyle savruldu. Paraşütü aniden kontrolden çıkan Ateş, Esence Dağı’ndaki bir dere yatağına sert bir iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında yaralanan Ateş'i kurtarmak için bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.Dağlık ve sarp arazide arama çalışması başlatan ekipler, kısa süre içinde yaralı yamaç paraşütü pilotuna dere yatağında ulaştı. Arazinin zorluğu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterden yardım talep eden ekipler, yaralı pilotu helikoptere taşıyarak Erzincan Havaalanı'na sevk etti. Ateş, havaalanında bekleyen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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erzincan, türk hava kurumu (thk), yamaç paraşütü, erzincan havalimanı