https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/erzincanda-parasut-kazasi-dere-yatagina-sert-inis-1087842778.html
Erzincan'da paraşüt kazası: Dere yatağına sert iniş
Erzincan'da paraşüt kazası: Dere yatağına sert iniş
Sputnik Türkiye
Erzincan'da deneyimli pilot eğitimine katılan bir kişi sert rüzgar sebebiyle dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütçüsü yaralandı. Arazinin zorluğu... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T03:40+0300
2024-09-10T03:40+0300
2024-09-10T03:40+0300
türkiye
erzincan
türk hava kurumu (thk)
yamaç paraşütü
erzincan havalimanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087842620_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_c92d572b31391b4ee00f4eb0cf856102.jpg
Erzincan'da, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çakırman bölgesinde düzenlenen deneyimli pilot eğitimine katılan Ensar Ateş, sert rüzgar nedeniyle savruldu. Paraşütü aniden kontrolden çıkan Ateş, Esence Dağı’ndaki bir dere yatağına sert bir iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında yaralanan Ateş'i kurtarmak için bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.Dağlık ve sarp arazide arama çalışması başlatan ekipler, kısa süre içinde yaralı yamaç paraşütü pilotuna dere yatağında ulaştı. Arazinin zorluğu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterden yardım talep eden ekipler, yaralı pilotu helikoptere taşıyarak Erzincan Havaalanı'na sevk etti. Ateş, havaalanında bekleyen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/sahan-gokbakarin-marmaristeki-evinin-imara-uygunlugu-arastirilamadi-ekiplerimiz-gitti-ancak-iceri-1087836752.html
türkiye
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087842620_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_be6c866b402ad1e47f3b343661fe10d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzincan, türk hava kurumu (thk), yamaç paraşütü, erzincan havalimanı
erzincan, türk hava kurumu (thk), yamaç paraşütü, erzincan havalimanı
Erzincan'da paraşüt kazası: Dere yatağına sert iniş
Erzincan'da deneyimli pilot eğitimine katılan bir kişi sert rüzgar sebebiyle dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütçüsü yaralandı. Arazinin zorluğu nedeniyle helikopter yardımı talep edildi.
Erzincan'da, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çakırman bölgesinde düzenlenen deneyimli pilot eğitimine katılan Ensar Ateş, sert rüzgar nedeniyle savruldu. Paraşütü aniden kontrolden çıkan Ateş, Esence Dağı’ndaki bir dere yatağına sert bir iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında yaralanan Ateş'i kurtarmak için bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Dağlık ve sarp arazide arama çalışması başlatan ekipler, kısa süre içinde yaralı yamaç paraşütü pilotuna dere yatağında ulaştı. Arazinin zorluğu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterden yardım talep eden ekipler, yaralı pilotu helikoptere taşıyarak Erzincan Havaalanı'na sevk etti. Ateş, havaalanında bekleyen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.