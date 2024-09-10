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Erzincan'da paraşüt kazası: Dere yatağına sert iniş
Erzincan'da paraşüt kazası: Dere yatağına sert iniş
Sputnik Türkiye
Erzincan'da deneyimli pilot eğitimine katılan bir kişi sert rüzgar sebebiyle dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütçüsü yaralandı. Arazinin zorluğu... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T03:40+0300
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Erzincan'da, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çakırman bölgesinde düzenlenen deneyimli pilot eğitimine katılan Ensar Ateş, sert rüzgar nedeniyle savruldu. Paraşütü aniden kontrolden çıkan Ateş, Esence Dağı’ndaki bir dere yatağına sert bir iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında yaralanan Ateş'i kurtarmak için bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.Dağlık ve sarp arazide arama çalışması başlatan ekipler, kısa süre içinde yaralı yamaç paraşütü pilotuna dere yatağında ulaştı. Arazinin zorluğu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterden yardım talep eden ekipler, yaralı pilotu helikoptere taşıyarak Erzincan Havaalanı'na sevk etti. Ateş, havaalanında bekleyen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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erzincan, türk hava kurumu (thk), yamaç paraşütü, erzincan havalimanı
erzincan, türk hava kurumu (thk), yamaç paraşütü, erzincan havalimanı

Erzincan'da paraşüt kazası: Dere yatağına sert iniş

03:40 10.09.2024
© AA / Erzincan AFADErzincan’da dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütü pilotu, mahsur kaldığı yerden ekiplerin yardımı ve askeri helikopterle kurtarıldı.
Erzincan’da dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütü pilotu, mahsur kaldığı yerden ekiplerin yardımı ve askeri helikopterle kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA / Erzincan AFAD
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Erzincan'da deneyimli pilot eğitimine katılan bir kişi sert rüzgar sebebiyle dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütçüsü yaralandı. Arazinin zorluğu nedeniyle helikopter yardımı talep edildi.
Erzincan'da, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çakırman bölgesinde düzenlenen deneyimli pilot eğitimine katılan Ensar Ateş, sert rüzgar nedeniyle savruldu. Paraşütü aniden kontrolden çıkan Ateş, Esence Dağı’ndaki bir dere yatağına sert bir iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında yaralanan Ateş'i kurtarmak için bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Dağlık ve sarp arazide arama çalışması başlatan ekipler, kısa süre içinde yaralı yamaç paraşütü pilotuna dere yatağında ulaştı. Arazinin zorluğu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterden yardım talep eden ekipler, yaralı pilotu helikoptere taşıyarak Erzincan Havaalanı'na sevk etti. Ateş, havaalanında bekleyen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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