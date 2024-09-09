https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/sahan-gokbakarin-marmaristeki-evinin-imara-uygunlugu-arastirilamadi-ekiplerimiz-gitti-ancak-iceri-1087836752.html
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin imara uygunluğu araştırılamadı: 'Ekiplerimiz gitti ancak içeri girilemedi'
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin imara uygunluğu araştırılamadı: 'Ekiplerimiz gitti ancak içeri girilemedi'
Sputnik Türkiye
Şahan Gökbakar'ın Muğla'da bulunan taşınmazı için başlatılan incelemeler, bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T22:32+0300
2024-09-09T22:32+0300
2024-09-09T22:32+0300
türkiye
şahan gökbakar
villa
imar
selimiye
muğla
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki özel koruma altındaki koyda yer alan evi için Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı. Marmaris Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre, incelemelerde bulunmak amacıyla taşınmaza giden ekipler, eve giriş yapamadı. Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villaya teknik ekiplerin girememesinin sebebi ise bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması olarak belirlendi.Belediyenin açıklamasında, "Son zamanlarda çeşitli haberlere konu olan ilçemiz Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ’ye ait taşınmazla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur" denildi.Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından, önceki belediye yönetimi döneminde gönderildiği belirtilen yazılara dair yapılan açıklamada, "Yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı ile söz konusu taşınmaz için alınmış 4 adet yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir. Ancak yapı kayıt belgelerinin iptaline yönelik açılmış davalar gerekçe gösterilerek geçmiş belediye yönetimi döneminde herhangi bir idari işlem tesis edilmemiştir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/sahan-gokbakarin-selimiyedeki-evinin-imara-uygunlugu-arastiriliyor-belediye-calisma-baslatti-1087795209.html
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şahan gökbakar villası,
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin imara uygunluğu araştırılamadı: 'Ekiplerimiz gitti ancak içeri girilemedi'
Şahan Gökbakar'ın Muğla'da bulunan taşınmazı için başlatılan incelemeler, bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle gerçekleştirilemedi.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki özel koruma altındaki koyda yer alan evi için Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı.
Marmaris Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre, incelemelerde bulunmak amacıyla taşınmaza giden ekipler, eve giriş yapamadı. Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villaya teknik ekiplerin girememesinin sebebi ise bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması olarak belirlendi.
Belediyenin açıklamasında, "Son zamanlarda çeşitli haberlere konu olan ilçemiz Turgut Mahallesi'nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım AŞ’ye ait taşınmazla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur" denildi.
Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından, önceki belediye yönetimi döneminde gönderildiği belirtilen yazılara dair yapılan açıklamada, "Yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı ile söz konusu taşınmaz için alınmış 4 adet yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir. Ancak yapı kayıt belgelerinin iptaline yönelik açılmış davalar gerekçe gösterilerek geçmiş belediye yönetimi döneminde herhangi bir idari işlem tesis edilmemiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Şu anki belediye yönetimimiz döneminde Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yalnızca 06.09.2024 tarihinde saat 17.23 itibari ile belediyemiz evrak kayıt sistemine giriş yapan 10390361 sayılı yazı gelmiştir. Söz konusu yazıda, ilgili taşınmaz için alınmış yapı kayıt belgelerinin iptal kararı aleyhine Muğla idari mahkemeleri nezdinde yürütmenin durdurulmasına yönelik davalar açıldığı, davaların ilgili mahkemeler nezdinde derdest olduğu, dava süreçlerinde herhangi bir yürütme durdurma kararı veya dava konusu işlemin iptaline karar verilmediği ilgili mer’i (yürürlükte bulunan) mevzuat çerçevesinde işlemlerin idaremiz tarafından yürütülmesi belirtilmiştir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı gereğince ivedilikle belediyemiz teknik ekiplerimiz ilgili mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işleme esas olmak üzere gerekli teknik inceleme ve tespit için söz konusu taşınmaza gitmiş ancak bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, taşınmaz etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri girememiş, idari işlem tesis edilememiştir. Ancak söz konusu taşınmaza tekrar gidilecek ve üzerinde ilgili mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm yasal idari iş ve işlemler tesis edilecektir. Konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildiririz."