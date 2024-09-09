https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/esenyurtta-dugunde-kavga-cikti-ortalik-savas-alanina-dondu-1087819115.html

Esenyurtta düğünde kavga çıktı: Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurtta düğünde kavga çıktı: Ortalık savaş alanına döndü

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T12:56+0300

2024-09-09T12:56+0300

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türkiye

düğün

düğün konvoyu

sokak

polis

kavga

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Olaysız şekilde başlayan düğünde iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sputnik Türkiye

düğün, düğün konvoyu, sokak, polis, kavga