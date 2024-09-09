https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/esenyurtta-dugunde-kavga-cikti-ortalik-savas-alanina-dondu-1087819115.html
Esenyurtta düğünde kavga çıktı: Ortalık savaş alanına döndü
Esenyurtta düğünde kavga çıktı: Ortalık savaş alanına döndü
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T12:56+0300
2024-09-09T12:56+0300
2024-09-09T13:49+0300
türkiye
düğün
düğün konvoyu
sokak
polis
kavga
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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Olaysız şekilde başlayan düğünde iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ekrem-imamoglunun-aci-gunu-akrabasi-fatih-ayar-irakin-gara-bolgesinde-sehit-oldu--1087817434.html
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düğün, düğün konvoyu, sokak, polis, kavga
düğün, düğün konvoyu, sokak, polis, kavga
Esenyurtta düğünde kavga çıktı: Ortalık savaş alanına döndü
12:56 09.09.2024 (güncellendi: 13:49 09.09.2024)
İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.
Olaysız şekilde başlayan düğünde iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti.
Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.