https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/disisleri-bakani-fidan-israile-yonelik-ticari-kisitlamalarin-ne-zaman-kalkacagini-acikladi-1087863778.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların ne zaman kalkacağını açıkladı
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların ne zaman kalkacağını açıkladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T15:04+0300
2024-09-10T15:04+0300
2024-09-10T15:04+0300
israil- filistin çatışması
hakan fidan
israil-filistin
kudüs
doğu kudüs
batı kudüs
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar: Toplantı ardından Mısır’da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/cumhurbaskani-erdogan-izmir-korfezinde-birakin-insanlari-baliklar-dahi-nefes-alamiyor-1087863977.html
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hakan fidan, israil-filistin, kudüs, doğu kudüs, batı kudüs
hakan fidan, israil-filistin, kudüs, doğu kudüs, batı kudüs
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların ne zaman kalkacağını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Türk-Arap Ekonomik Forumu 15. oturumunu ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirecek.
Türkiye Arap dünyasına yaklaşımında samimidir ve gerekli siyasi iradeye sahiptir.
Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek.
Yüzlerce radikal İsraillinin Harem-i Şerif’e saldırması provokasyondur. Müslüman dünyası Harem-i Şerif’in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır.
Türkiye, İsrail'e ticaret kısıtlamaları getirmiştir. İsrail ateşkesi kabul edip Gazze’ye engelsiz şekilde insani erişim sağlayana kadar İsrail’le ticareti başlatmayacağız.
1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan iki devletli çözüm hayata geçirilmeden İsrail’in de güvenliğini sağlaması sözkonusu olamaz. Bu ancak yanılsamadan ibaret kalacaktır.
Gerekli yardımı ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Gazze'ye 60.000 tondan fazla insani yardım gönderdik. Biliyoruz ki birçoğunuz da aynısını yapıyorsunuz.
Yan yana yaşıyoruz. Aynı sorunlardan etkileniyoruz. Benzer bakış açılarına sahibiz.
Toplantı ardından Mısır’da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.