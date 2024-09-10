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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/disisleri-bakani-fidan-israile-yonelik-ticari-kisitlamalarin-ne-zaman-kalkacagini-acikladi-1087863778.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların ne zaman kalkacağını açıkladı
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların ne zaman kalkacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar: Toplantı ardından Mısır’da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/cumhurbaskani-erdogan-izmir-korfezinde-birakin-insanlari-baliklar-dahi-nefes-alamiyor-1087863977.html
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Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların ne zaman kalkacağını açıkladı

15:04 10.09.2024
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Türk-Arap Ekonomik Forumu 15. oturumunu ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirecek.
Türkiye Arap dünyasına yaklaşımında samimidir ve gerekli siyasi iradeye sahiptir.
Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek.
Yüzlerce radikal İsraillinin Harem-i Şerif’e saldırması provokasyondur. Müslüman dünyası Harem-i Şerif’in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır.
Türkiye, İsrail'e ticaret kısıtlamaları getirmiştir. İsrail ateşkesi kabul edip Gazze’ye engelsiz şekilde insani erişim sağlayana kadar İsrail’le ticareti başlatmayacağız.
1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan iki devletli çözüm hayata geçirilmeden İsrail’in de güvenliğini sağlaması sözkonusu olamaz. Bu ancak yanılsamadan ibaret kalacaktır.
Gerekli yardımı ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Gazze'ye 60.000 tondan fazla insani yardım gönderdik. Biliyoruz ki birçoğunuz da aynısını yapıyorsunuz.
Yan yana yaşıyoruz. Aynı sorunlardan etkileniyoruz. Benzer bakış açılarına sahibiz.
Toplantı ardından Mısır’da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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