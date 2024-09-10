Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'nde bırakın insanları balıklar dahi nefes alamıyor

23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper edip iç ve dış saldırıları püskürttük. Bir avuç seçkinin, kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. İman varsa Allah bize yeter dedik, anlımız ak başımız dik bir şekilde yürüdük. 23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper edip iç ve dış saldırıları püskürttük. Bir avuç seçkinin, kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. İman varsa Allah bize yeter dedik, anlımız ak başımız dik bir şekilde yürüdük.

23 yılda Türkiye'nin en büyük kalkınma ve demokrasi haraketini yürüten parti AK Parti'dir. 23 yılda Türkiye'nin en büyük kalkınma ve demokrasi haraketini yürüten parti AK Parti'dir.

İzmir Körfezi'nde bırakın insanları balıklar dahi nefes alamıyor. İşbilmezlikleri artık kendi kadrolarını bile bıktırıyor. İzmir Körfezi'nde bırakın insanları balıklar dahi nefes alamıyor. İşbilmezlikleri artık kendi kadrolarını bile bıktırıyor.

AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz.

CHP lideri Özel'in millete bir özür borcu bulunuyor. CHP lideri Özel'in millete bir özür borcu bulunuyor.

İsrail ile İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. İsrail'in işgal ve istila politikası sürüyor. Böylece bir tabloda istikrarını koruyan, ekonomide, dış politikada atılım olan yegane ülke, Türkiye'dir. İsrail ile İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. İsrail'in işgal ve istila politikası sürüyor. Böylece bir tabloda istikrarını koruyan, ekonomide, dış politikada atılım olan yegane ülke, Türkiye'dir.

Gündemimizde enflasyonu tek haneye düşürmek var, üretimi, istihdamı, ticareti arttırmak var. Gündemimizde enflasyonu tek haneye düşürmek var, üretimi, istihdamı, ticareti arttırmak var.