Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'nde bırakın insanları balıklar dahi nefes alamıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu anlattı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Merdiven altı' sağlık sistemlerinin riskleri: 'Alternatif tıp lafını reddediyoruz. Aşının alternatifi yoktur'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı dışı dünya, Batı’nın Rusya ile ilgili tezlerini desteklemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:16
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İŞKUR yeni verileri paylaştı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/cumhurbaskani-erdogan-izmir-korfezinde-birakin-insanlari-baliklar-dahi-nefes-alamiyor-1087863977.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'nde bırakın insanları balıklar dahi nefes alamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'nde bırakın insanları balıklar dahi nefes alamıyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T14:26+0300
2024-09-10T14:34+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087531227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cea6be03761024195b383edf667b8e5a.jpg
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087531227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_508aeba4c4e1c91e7e7ef915b66996c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'nde bırakın insanları balıklar dahi nefes alamıyor

14:26 10.09.2024 (güncellendi: 14:34 10.09.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper edip iç ve dış saldırıları püskürttük. Bir avuç seçkinin, kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. İman varsa Allah bize yeter dedik, anlımız ak başımız dik bir şekilde yürüdük.
23 yılda Türkiye'nin en büyük kalkınma ve demokrasi haraketini yürüten parti AK Parti'dir.
İzmir Körfezi'nde bırakın insanları balıklar dahi nefes alamıyor. İşbilmezlikleri artık kendi kadrolarını bile bıktırıyor.
AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz.
CHP lideri Özel'in millete bir özür borcu bulunuyor.
İsrail ile İran arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. İsrail'in işgal ve istila politikası sürüyor. Böylece bir tabloda istikrarını koruyan, ekonomide, dış politikada atılım olan yegane ülke, Türkiye'dir.
Gündemimizde enflasyonu tek haneye düşürmek var, üretimi, istihdamı, ticareti arttırmak var.
Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi, 'cumhura hakaret edenleri himaye partisine' dönüştürdüler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала