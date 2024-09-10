https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/casus-balon-iddialari-ile-iliskiler-gerilmisti-abd-ve-cin-arasinda-bir-yil-ardindan-komutanlar-1087860355.html

Casus balon iddiaları ile ilişkiler gerilmişti: ABD ve Çin arasında bir yıl ardından komutanlar düzeyinde görüşme

Casus balon iddiaları ile ilişkiler gerilmişti: ABD ve Çin arasında bir yıl ardından komutanlar düzeyinde görüşme

Sputnik Türkiye

ABD ve Çin, geçen yılın ardından ilk defa komutanlar düzeyinde askeri temasa geçti. Özellikle ABD'li siyasetçilerin Tayvan ziyareti ve 'casus balon' iddiaları... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T13:33+0300

2024-09-10T13:33+0300

2024-09-10T13:33+0300

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Amerika Birleşik Devletleri ve Çin 'askeri ilişkileri istikrara kavuşturma' ve özellikle Güney Çin Denizi gibi bölgesel 'sıcak noktalarda yanlış anlamaları önleme çabaları' kapsamında ilk kez komutanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi. Washington, geçen yıl ABD’nin Çin’e ait olduğu iddia ettiği bir casus balonunu düşürmesinin ardından tarihi bir düşüş yaşayan askeri ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla Pekin ile düzenli askeri iletişim kanalları açmayı hedefliyor.Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı konusu konuşuldu ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın başındaki Amiral Sam Paparo, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Güney Tiyatro Komutanlığı lideri Wu Yanan ile video konferans yoluyla bir görüşme yaptı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın sorumluluk alanı içinde Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı yer alıyor; bu bölgeler hem bölgesel gerginliklerin hem de ABD-Çin ilişkilerindeki önemli anlaşmazlıkların merkezinde bulunuyor.'Görüş alışverişi yapıldı'Çin Savunma Bakanlığı, her iki tarafın 'ortak endişe konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu' açıkladı. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapan ABD Hint-Pasifik Komutanlığı ise Amiral Paparo’nun Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na 'Güney Çin Denizi ve diğer bölgelerde tehlikeli, zorlayıcı ve potansiyel olarak tırmandırıcı taktiklerini yeniden gözden geçirme' çağrısında bulunduğunu belirtti. Paparo, aynı zamanda niyetlerin netleştirilmesinin ve yanlış anlamalar ile hatalı hesaplamaların riskini azaltmak için bu tür görüşmelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.Bu görüşme, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in önde gelen askeri danışmanı arasında geçtiğimiz ay Pekin’de yapılan bir toplantının ardından kararlaştırılmıştı.Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası ilişkiler gerilmiştiABD ve Çin arasındaki çoğu ikili askeri angajman, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’de Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından iki yıla yakın bir süre askıya alınmıştı.

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