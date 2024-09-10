https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/casus-balon-iddialari-ile-iliskiler-gerilmisti-abd-ve-cin-arasinda-bir-yil-ardindan-komutanlar-1087860355.html
Casus balon iddiaları ile ilişkiler gerilmişti: ABD ve Çin arasında bir yıl ardından komutanlar düzeyinde görüşme
Casus balon iddiaları ile ilişkiler gerilmişti: ABD ve Çin arasında bir yıl ardından komutanlar düzeyinde görüşme
Sputnik Türkiye
ABD ve Çin, geçen yılın ardından ilk defa komutanlar düzeyinde askeri temasa geçti. Özellikle ABD'li siyasetçilerin Tayvan ziyareti ve 'casus balon' iddiaları... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T13:33+0300
2024-09-10T13:33+0300
2024-09-10T13:33+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
abd
abd ulusal güvenlik konseyi
pasifik
asya & pasifik
güney pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083056480_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_612247fcad279dff7efc03fa8bd04052.jpg
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin 'askeri ilişkileri istikrara kavuşturma' ve özellikle Güney Çin Denizi gibi bölgesel 'sıcak noktalarda yanlış anlamaları önleme çabaları' kapsamında ilk kez komutanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi. Washington, geçen yıl ABD’nin Çin’e ait olduğu iddia ettiği bir casus balonunu düşürmesinin ardından tarihi bir düşüş yaşayan askeri ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla Pekin ile düzenli askeri iletişim kanalları açmayı hedefliyor.Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı konusu konuşuldu ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın başındaki Amiral Sam Paparo, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Güney Tiyatro Komutanlığı lideri Wu Yanan ile video konferans yoluyla bir görüşme yaptı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın sorumluluk alanı içinde Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı yer alıyor; bu bölgeler hem bölgesel gerginliklerin hem de ABD-Çin ilişkilerindeki önemli anlaşmazlıkların merkezinde bulunuyor.'Görüş alışverişi yapıldı'Çin Savunma Bakanlığı, her iki tarafın 'ortak endişe konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu' açıkladı. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapan ABD Hint-Pasifik Komutanlığı ise Amiral Paparo’nun Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na 'Güney Çin Denizi ve diğer bölgelerde tehlikeli, zorlayıcı ve potansiyel olarak tırmandırıcı taktiklerini yeniden gözden geçirme' çağrısında bulunduğunu belirtti. Paparo, aynı zamanda niyetlerin netleştirilmesinin ve yanlış anlamalar ile hatalı hesaplamaların riskini azaltmak için bu tür görüşmelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.Bu görüşme, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in önde gelen askeri danışmanı arasında geçtiğimiz ay Pekin’de yapılan bir toplantının ardından kararlaştırılmıştı.Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası ilişkiler gerilmiştiABD ve Çin arasındaki çoğu ikili askeri angajman, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’de Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından iki yıla yakın bir süre askıya alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/soygu-ukrayna-turkiyenin-nukleer-tesislerin-hedef-alinmamasina-iliskin-teklifini-reddetti-1087853315.html
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
pasifik
güney pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083056480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_548f603b1aedf98671ea3e57b86a8516.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, pasifik, asya & pasifik, güney pasifik
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, pasifik, asya & pasifik, güney pasifik
Casus balon iddiaları ile ilişkiler gerilmişti: ABD ve Çin arasında bir yıl ardından komutanlar düzeyinde görüşme
ABD ve Çin, geçen yılın ardından ilk defa komutanlar düzeyinde askeri temasa geçti. Özellikle ABD'li siyasetçilerin Tayvan ziyareti ve 'casus balon' iddiaları, iki ülke arasındaki ilişkinin kesilmesine sebep olmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin 'askeri ilişkileri istikrara kavuşturma' ve özellikle Güney Çin Denizi gibi bölgesel 'sıcak noktalarda yanlış anlamaları önleme çabaları' kapsamında ilk kez komutanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi.
Washington, geçen yıl ABD’nin Çin’e ait olduğu iddia ettiği bir casus balonunu düşürmesinin ardından tarihi bir düşüş yaşayan askeri ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla Pekin ile düzenli askeri iletişim kanalları açmayı hedefliyor.
Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı konusu konuşuldu
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın başındaki Amiral Sam Paparo, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Güney Tiyatro Komutanlığı lideri Wu Yanan ile video konferans yoluyla bir görüşme yaptı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın sorumluluk alanı içinde Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı yer alıyor; bu bölgeler hem bölgesel gerginliklerin hem de ABD-Çin ilişkilerindeki önemli anlaşmazlıkların merkezinde bulunuyor.
'Görüş alışverişi yapıldı'
Çin Savunma Bakanlığı, her iki tarafın 'ortak endişe konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu' açıkladı. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapan ABD Hint-Pasifik Komutanlığı ise Amiral Paparo’nun Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na 'Güney Çin Denizi ve diğer bölgelerde tehlikeli, zorlayıcı ve potansiyel olarak tırmandırıcı taktiklerini yeniden gözden geçirme' çağrısında bulunduğunu belirtti. Paparo, aynı zamanda niyetlerin netleştirilmesinin ve yanlış anlamalar ile hatalı hesaplamaların riskini azaltmak için bu tür görüşmelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.
Bu görüşme, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in önde gelen askeri danışmanı arasında geçtiğimiz ay Pekin’de yapılan bir toplantının ardından kararlaştırılmıştı.
Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası ilişkiler gerilmişti
ABD ve Çin arasındaki çoğu ikili askeri angajman, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos 2022’de Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından iki yıla yakın bir süre askıya alınmıştı.