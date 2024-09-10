https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/cem-kucuk-mitten-erdogana-rapor-gitti-300-kadar-tegmen-planli-bir-sekilde-bu-ise-giriyor-1087849321.html

Cem Küçük: MİT'ten Erdoğan'a rapor gitti, 300 kadar teğmen planlı bir şekilde bu işe giriyor

Cem Küçük: MİT'ten Erdoğan'a rapor gitti, 300 kadar teğmen planlı bir şekilde bu işe giriyor

Sputnik Türkiye

Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT'ten rapor gittiğini ve yakında üst düzey komutanların da görevden alınacağını söyledi. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T10:18+0300

2024-09-10T10:18+0300

2024-09-10T10:18+0300

politika

cem küçük

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

teğmen

asker

kılıç

yemin töreni

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Teğmenlerin kılıçlı yemini sonrasında birçok değerlendirme yapılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da teğmenlere ilişkin "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, Cumhurbaşkanı 'Erdoğan'a MİT'ten rapor gittiğini ve yakında üst düzey komutanların da görevden alınacağını' söyledi.Küçük'ün kullandığı ifadeler şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/erdogan-tohumlarla-diktigimiz-imam-hatip-okullari-bugun-sel-oldu-firtina-oldu--1087775096.html

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Sputnik Türkiye

cem küçük, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, teğmen, asker, kılıç, yemin töreni