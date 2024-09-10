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Cem Küçük: MİT'ten Erdoğan'a rapor gitti, 300 kadar teğmen planlı bir şekilde bu işe giriyor
Cem Küçük: MİT'ten Erdoğan'a rapor gitti, 300 kadar teğmen planlı bir şekilde bu işe giriyor
Sputnik Türkiye
Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT'ten rapor gittiğini ve yakında üst düzey komutanların da görevden alınacağını söyledi. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Teğmenlerin kılıçlı yemini sonrasında birçok değerlendirme yapılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da teğmenlere ilişkin "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, Cumhurbaşkanı 'Erdoğan'a MİT'ten rapor gittiğini ve yakında üst düzey komutanların da görevden alınacağını' söyledi.Küçük'ün kullandığı ifadeler şu şekilde:
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cem küçük, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, teğmen, asker, kılıç, yemin töreni
cem küçük, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, teğmen, asker, kılıç, yemin töreni

Cem Küçük: MİT'ten Erdoğan'a rapor gitti, 300 kadar teğmen planlı bir şekilde bu işe giriyor

10:18 10.09.2024
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MİT'ten rapor gittiğini ve yakında üst düzey komutanların da görevden alınacağını söyledi.
Teğmenlerin kılıçlı yemini sonrasında birçok değerlendirme yapılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da teğmenlere ilişkin "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.
TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, Cumhurbaşkanı 'Erdoğan'a MİT'ten rapor gittiğini ve yakında üst düzey komutanların da görevden alınacağını' söyledi.
Küçük'ün kullandığı ifadeler şu şekilde:

"MİT'ten Erdoğan'a rapor gitti. Okuldaki bazı komutanların hükümet aleyhine faaliyet yürüttüğü tespit ediliyor. 300 kadar teğmen planlı bir şekilde bu işe katılıyor. 650 teğmen bu işe girmiyor."

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