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Blinken: Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi, sebepsiz ve haksız
Blinken: Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi, sebepsiz ve haksız
Sputnik Türkiye
Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen işgal karşıtı protesto sırasında İsrail keskin nişancısı tarafından Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T17:29+0300
2024-09-10T17:30+0300
dünya
ayşenur ezgi eygi
batı şeria
israil-filistin
protesto
abd
antony blinken
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Batı Şeria'da protesto gösterisi sırasında Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin 'sebepsiz ve haksız' olduğunu belirtti.'Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli'İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da yapılan ortak bir basın toplantısında konuşan Antony Blinken, ABD ve Türk vatandaşı olan sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin şu sözleri söyledi:Ne olmuştu?Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteriye katılmıştı. Eygi, İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Eygi'nin ailesi tarafından ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/israil-ordusu-turk-akvitist-eyginin-israil-askeri-tarafindan-oldurulmus-olabilecegini-itiraf-etti-1087870773.html
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ayşenur ezgi eygi , batı şeria, israil-filistin, protesto, abd, antony blinken
ayşenur ezgi eygi , batı şeria, israil-filistin, protesto, abd, antony blinken

Blinken: Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi, sebepsiz ve haksız

17:29 10.09.2024 (güncellendi: 17:30 10.09.2024)
© İHA-AW282353Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© İHA-AW282353
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Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen işgal karşıtı protesto sırasında İsrail keskin nişancısı tarafından Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak öldürülmüştü. 6 Eylül'de gerçekleşen olay hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin 'sebepsiz ve haksız' olduğunu belirtti.
Batı Şeria'da protesto gösterisi sırasında Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin 'sebepsiz ve haksız' olduğunu belirtti.

'Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli'

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da yapılan ortak bir basın toplantısında konuşan Antony Blinken, ABD ve Türk vatandaşı olan sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin şu sözleri söyledi:

Bize göre, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kurallarında yapılacak değişiklikler dahil bazı nihai değişiklikler yapması gerekmektedir. Aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistinlilere saldırdığında güvenlik güçlerinin görmezden geldiğine dair bazı raporlara uzun zamandır şahit oluyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını gördük ve şimdi de İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen ikinci bir ABD vatandaşı var. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu değişmeli ve biz bunu İsrail hükümetinin çoğu üyesine açıkça ifade edeceğiz.

Ne olmuştu?

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteriye katılmıştı. Eygi, İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Eygi'nin ailesi tarafından ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapılmıştı.
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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