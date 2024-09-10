https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/blinken-aysenur-ezgi-eyginin-israil-askerlerince-oldurulmesi-sebepsiz-ve-haksizdi-1087873554.html

Blinken: Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi, sebepsiz ve haksız

Blinken: Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi, sebepsiz ve haksız

Sputnik Türkiye

Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen işgal karşıtı protesto sırasında İsrail keskin nişancısı tarafından Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T17:29+0300

2024-09-10T17:29+0300

2024-09-10T17:30+0300

dünya

ayşenur ezgi eygi

batı şeria

israil-filistin

protesto

abd

antony blinken

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Batı Şeria'da protesto gösterisi sırasında Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin 'sebepsiz ve haksız' olduğunu belirtti.'Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli'İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da yapılan ortak bir basın toplantısında konuşan Antony Blinken, ABD ve Türk vatandaşı olan sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin şu sözleri söyledi:Ne olmuştu?Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteriye katılmıştı. Eygi, İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Eygi'nin ailesi tarafından ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/israil-ordusu-turk-akvitist-eyginin-israil-askeri-tarafindan-oldurulmus-olabilecegini-itiraf-etti-1087870773.html

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ayşenur ezgi eygi , batı şeria, israil-filistin, protesto, abd, antony blinken