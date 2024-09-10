https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bir-sigara-grubuna-daha-zam-yeni-sigara-fiyatlari-belli-oldu-1087840214.html

Bir sigara grubuna daha zam: Yeni sigara fiyatları belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam: Yeni sigara fiyatları belli oldu

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarına son günlerde peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

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TBYD Başkanı Erol Dündar, Philip Morris, JTİ ve BAT’ın ardından Imperial Tobacco sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabından açıkladı.Imperial Tobacco sigara ne kadar?Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar 10 Eylül 2024 Salı tarihinden itibaren bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.Imperial Tobacco fiyat listesi, 10.09.2024 tarihinden itibaren:En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar?Imperial Tobacco markasının en ucuz sigarası West 65 TL olurken, en pahalı sigarası Davidoff 80 TL oldu.Sigara neden zamlanıyor?Vergi artışları, Döviz kuru dalgalanmaları, Tütün üretim maliyetleri, Devletin sağlık politikaları, Şirket kar marjı ve rekabet nedeniyle sigara fiyatlarında zam yaşanabilir.TBYD Başkanı Erol Dündar'ın X hesabından yaptığı zam paylaşımı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/abdde-tuketici-kredileri-rekor-seviyede-yukseldi-fed-faiz-karari-ne-zaman-1087838539.html

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