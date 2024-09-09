https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/abdde-tuketici-kredileri-rekor-seviyede-yukseldi-fed-faiz-karari-ne-zaman-1087838539.html

ABD'de tüketici kredileri rekor seviyede yükseldi: FED faiz kararı ne zaman?

ABD'de tüketici kredileri rekor seviyede yükseldi: FED faiz kararı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından yayınlanan rapora göre ülkede kullanılan tüketici kredileri önceki aya göre temmuz ayında 25.5... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T23:41+0300

2024-09-09T23:41+0300

2024-09-09T23:41+0300

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Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici kredileri, temmuzda 25.5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde yükseldi.ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ait tüketici kredileri raporunu yayımladı. Rapora göre 12.3 milyar dolar artması beklenen tüketici kredileri temmuz ayında 25.5 milyar dolar artış ile 5 trilyon 93.7 milyar dolar oldu. Temmuz ayında kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 10.6 artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 14.8 milyar dolarlık artış kaydetti. 2024 yılında tüketici kredileri toplamda yüzde 6'lık artış yaşadı. Devir yapan krediler, temmuzda yıllık yüzde 9.4, devir yapmayan krediler yüzde 4.8 yükseldi.​​​​​​​FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak. Son faiz kararı açıklamasında FED faizleri sabit tutmuştu. TCMB Faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz kararı 19 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak. Analistler, kasım ayına kadar Merkez Bankası'nın beklemede kalacağını Aralık ayında politika faizi için yüzde 45 öngörüsünde bulunuldu.

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