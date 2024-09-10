https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/azerbaycandan-ermenistana-cagri-baris-ihtimalini-zedeleyecek-aciklamalardan-vazgec-1087882536.html
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: 'Barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalardan vazgeç'
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: 'Barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalardan vazgeç'
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın konuşmaları hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada barış... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T23:28+0300
2024-09-10T23:28+0300
2024-09-10T23:28+0300
dünya
azerbaycan
azerbaycan dışişleri bakanlığı
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087882358_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_437326699a34242412b335877860ea7f.jpg
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Erivan'da düzenlenen 'Erivan Diyaloğu 2024' forumunda yaptığı konuşmada dile getirdiği bazı görüşlere yazılı yanıt verdi.Paşinyan'ın barış anlaşması taslağıyla ilgili iddialarında gerçeği açıkça çarpıttığını dile getiren Hacızade, "Azerbaycan'a yönelik saldırgan, iftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını, barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.'Sorunların çözümünün bir sonraki aşamaya ertelenmesi girişimleri kabul edilemez'Hacızade açıklamasında, "Ermenistan yetkililerinin, 'barış anlaşmasının mutabık kalınmayan maddeler çıkartılarak imzalanması' çağrısı ve iki ülke arasındaki sorunların çözümünün bir sonraki aşamaya ertelenmesi girişimleri kabul edilemez" dedi.Hacızade, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasında yer alan 'Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının' kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Azerbaycan anayasasında ise Ermenistan'a karşı toprak iddiaları bulunmadığını kaydetti.'İftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz'Hacızade açıklamada, "Çeşitli platformlarda Azerbaycan'a yönelik saldırgan, iftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerinde bulundu.Eylül 2023'te Azerbaycan ordusunun hayata geçirdiği terörle mücadele operasyonu sonrasında bölgedeki Ermeni nüfusun ülkeyi gönüllü şekilde terk ettiğini hatırlatan Hacızade, "Ermeni nüfusun diğer ülkelere göç etmesini etnik temizlik olarak nitelendirmek iftiradır" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-rusya-baris-surecinde-yapici-rol-oynadi-1087864197.html
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087882358_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_36d85385be929091121e02565a26ecd8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı: 'Barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalardan vazgeç'
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın konuşmaları hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalarda bulunulmaması çağrısı yapıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Erivan'da düzenlenen 'Erivan Diyaloğu 2024' forumunda yaptığı konuşmada dile getirdiği bazı görüşlere yazılı yanıt verdi.
Paşinyan'ın barış anlaşması taslağıyla ilgili iddialarında gerçeği açıkça çarpıttığını dile getiren Hacızade, "Azerbaycan'a yönelik saldırgan, iftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını, barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
'Sorunların çözümünün bir sonraki aşamaya ertelenmesi girişimleri kabul edilemez'
Hacızade açıklamasında, "Ermenistan yetkililerinin, 'barış anlaşmasının mutabık kalınmayan maddeler çıkartılarak imzalanması' çağrısı ve iki ülke arasındaki sorunların çözümünün bir sonraki aşamaya ertelenmesi girişimleri kabul edilemez" dedi.
Hacızade, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasında yer alan 'Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının' kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Azerbaycan anayasasında ise Ermenistan'a karşı toprak iddiaları bulunmadığını kaydetti.
'İftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz'
Hacızade açıklamada, "Çeşitli platformlarda Azerbaycan'a yönelik saldırgan, iftiracı söylemlerini sürdüren Ermenistan tarafını barış ihtimalini zedeleyecek açıklamalar yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerinde bulundu.
Eylül 2023'te Azerbaycan ordusunun hayata geçirdiği terörle mücadele operasyonu sonrasında bölgedeki Ermeni nüfusun ülkeyi gönüllü şekilde terk ettiğini hatırlatan Hacızade, "Ermeni nüfusun diğer ülkelere göç etmesini etnik temizlik olarak nitelendirmek iftiradır" değerlendirmesinde bulundu.