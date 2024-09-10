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Almanya’da Solingen olayı ve AfD seçim zaferi, sıkı ‘iç ve sınır güvenliği’ önlemleriyle sonuçlandı
Almanya’da Solingen olayı ve AfD seçim zaferi, sıkı ‘iç ve sınır güvenliği’ önlemleriyle sonuçlandı
Sputnik Türkiye
Solingen bıçaklama olayı sonrasında Almanya, iç güvenlikte yeni önlemler aldığını duyurdu. Avrupa’nın en fazla göçmene ev sahipliği yapan Almanya’da bu durum... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
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Ağustos ayında Solingen'de üç kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün halihazırdaki güvenlik önlemlerini genişlettiklerini duyurdu. Almanya Federal Kabine’nin dün onayladığı güvenlik paketi kanun tasarıları, şiddet suçlusu göçmenlerin sınır dışı edilmesi, bıçak taşıma yasakları, suçlulara yüz tanıma uygulamaları, şok tabancalarının kullanılması ve ‘polisin şüpheden bağımsız kontroller yapmasını’ öngörüyor.‘Düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz’İç güvenliğe yönelik iki kanun tasarısı “iç güvenlik ve iltica sisteminin iyileştirilmesi” ve “terörle mücadelenin iyileştirilmesi”adı altında Federal Meclis’te 12 Eylül’de görüşülecek. İçişleri Bakanı Nancy Faeser yasa tasarılarıyla ilgili “Somut adımlar atarak iç güvenliği güçlendiriyoruz. Ve düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.6 aylık geçici sınır kontrolleriBM'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2020 verilerine göre 2,5 milyondan fazla yasadışı göçmen ağırlayan Almanya'daki son şiddet olayları, Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin yerel seçimlerde zaferiyle sonuçlandı.Almanya kapılarını kapatıyorAlmanya hükümeti dün Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile olan kara sınırlarındaki mevcut geçici iç sınır kontrollerine ek olarak Avrupa Komisyonu'na Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile olan kara sınırlarında 6 aylık bir süre için geçici sınır kontrolleri kararını bildirdi. Böylece 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren Almanya'nın tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri yapılacak, Avrupa hukuku ve ulusal hukuk uyarınca Almanya'nın tüm kara sınırlarında insanların geri çevrilmesi mümkün olacak.Hükümet ayrıca sınır güvenliği için ek 1000 kişilik federal polis görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı’na göre Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında sadece Ekim 2023'ten bu yana 30 bin kişi geri çevrilmiş.
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almanya, almanya için alternatif (afd), almanya içişleri bakanlığı, sınır dışı, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), yasadışı göçmenler, yasadışı göç
almanya, almanya için alternatif (afd), almanya içişleri bakanlığı, sınır dışı, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), yasadışı göçmenler, yasadışı göç

Almanya’da Solingen olayı ve AfD seçim zaferi, sıkı ‘iç ve sınır güvenliği’ önlemleriyle sonuçlandı

10:50 10.09.2024 (güncellendi: 10:56 10.09.2024)
© FotoğrafAlmanya’da Solingen olayı ve AfD seçim zaferi, sıkı ‘iç ve sınır güvenlik’ önlemleriyle sonuçlandı
Almanya’da Solingen olayı ve AfD seçim zaferi, sıkı ‘iç ve sınır güvenlik’ önlemleriyle sonuçlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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Solingen bıçaklama olayı sonrasında Almanya, iç güvenlikte yeni önlemler aldığını duyurdu. Avrupa’nın en fazla göçmene ev sahipliği yapan Almanya’da bu durum, AfD partisinin zaferi şeklinde yerel seçimlere yansıyınca ayrıca ek sınır önlemleri de açıklandı. Almanya, kapıları kapatıyor.
Ağustos ayında Solingen'de üç kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün halihazırdaki güvenlik önlemlerini genişlettiklerini duyurdu. Almanya Federal Kabine’nin dün onayladığı güvenlik paketi kanun tasarıları, şiddet suçlusu göçmenlerin sınır dışı edilmesi, bıçak taşıma yasakları, suçlulara yüz tanıma uygulamaları, şok tabancalarının kullanılması ve ‘polisin şüpheden bağımsız kontroller yapmasını’ öngörüyor.

‘Düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz’

İç güvenliğe yönelik iki kanun tasarısı “iç güvenlik ve iltica sisteminin iyileştirilmesi” ve “terörle mücadelenin iyileştirilmesi”adı altında Federal Meclis’te 12 Eylül’de görüşülecek. İçişleri Bakanı Nancy Faeser yasa tasarılarıyla ilgili “Somut adımlar atarak iç güvenliği güçlendiriyoruz. Ve düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

6 aylık geçici sınır kontrolleri

BM'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2020 verilerine göre 2,5 milyondan fazla yasadışı göçmen ağırlayan Almanya'daki son şiddet olayları, Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'nin yerel seçimlerde zaferiyle sonuçlandı.

Almanya kapılarını kapatıyor

Almanya hükümeti dün Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile olan kara sınırlarındaki mevcut geçici iç sınır kontrollerine ek olarak Avrupa Komisyonu'na Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile olan kara sınırlarında 6 aylık bir süre için geçici sınır kontrolleri kararını bildirdi. Böylece 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren Almanya'nın tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri yapılacak, Avrupa hukuku ve ulusal hukuk uyarınca Almanya'nın tüm kara sınırlarında insanların geri çevrilmesi mümkün olacak.
Hükümet ayrıca sınır güvenliği için ek 1000 kişilik federal polis görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı’na göre Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında sadece Ekim 2023'ten bu yana 30 bin kişi geri çevrilmiş.
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