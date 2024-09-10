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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/alman-hukumeti-scholz-gerektiginde-putini-aramaktan-cekinmez-1087850947.html
Alman hükümeti: Scholz, gerektiğinde Putin'i aramaktan çekinmez
Alman hükümeti: Scholz, gerektiğinde Putin'i aramaktan çekinmez
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki çatışmaya son verilmesi için müzakere masasına oturma zamanının geldiğini belirten Scholz'ün bu konuyu Putin'le görüşüp görüşmeyeceğine dair... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T10:26+0300
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ukrayna krizi
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un gerektiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramaktan çekinmeyeceğini söyledi.N-tv televizyonuna demeç veren Hebestreit, Ukrayna'da müzakerelerin zamanının geldiğini söyleyen Scholz'un Rus lider Putin'le görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruları yanıtladı.Scholz'un Ukrayna'daki çatışma başladıktan sonra Putin'le telefon görüşmeleri yaptığını anımsatan Hebestreit, Almanya Başbakanı'nın bunu yapmaya devam edeceğini belirtti.Hebestreit, "Başbakan, günün birinde böyle bir konuşmanın uygun olacağını düşünürse, Rusya liderini aramaktan çekinmeyecektir" dedi.Alman TV kanalı ZDF’ye konuşan Scholz, “Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin zamanı geldi” demiş ve bölgedeki çatışmanın daha hızlı nasıl sonlandırılabileceğine ilişkin müzakerelere başlanması gerektiğinin altını çizmişti.Bir sonraki Ukrayna barış zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne atıfta bulunan Scholz, “Bence şu an mevcut savaş durumundan barışa şu anda göründüğünden daha hızlı nasıl geçilebileceğine dair tartışmalar yapmanın tam zamanı” ifadelerini kullanmıştı.Almanya Şansölyesi, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile birlikte planlanan bir sonraki barış konferansında Rusya'nın da yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-teroristleri-kursk-bolgesinden-atana-kadar-muzakere-yok-1087847258.html
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almanya, steffen hebestreit, alman hükümeti, olaf scholz, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, müzakere, vladimir zelenskiy
almanya, steffen hebestreit, alman hükümeti, olaf scholz, rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, müzakere, vladimir zelenskiy

Alman hükümeti: Scholz, gerektiğinde Putin'i aramaktan çekinmez

10:26 10.09.2024
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin- Olaf Scholz
Vladimir Putin- Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Multimedya arşivine gidin
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Ukrayna'daki çatışmaya son verilmesi için müzakere masasına oturma zamanının geldiğini belirten Scholz'ün bu konuyu Putin'le görüşüp görüşmeyeceğine dair açıklama geldi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un gerektiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramaktan çekinmeyeceğini söyledi.

N-tv televizyonuna demeç veren Hebestreit, Ukrayna'da müzakerelerin zamanının geldiğini söyleyen Scholz'un Rus lider Putin'le görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Scholz'un Ukrayna'daki çatışma başladıktan sonra Putin'le telefon görüşmeleri yaptığını anımsatan Hebestreit, Almanya Başbakanı'nın bunu yapmaya devam edeceğini belirtti.

Hebestreit, "Başbakan, günün birinde böyle bir konuşmanın uygun olacağını düşünürse, Rusya liderini aramaktan çekinmeyecektir" dedi.

Alman TV kanalı ZDF’ye konuşan Scholz,Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin zamanı geldi” demiş ve bölgedeki çatışmanın daha hızlı nasıl sonlandırılabileceğine ilişkin müzakerelere başlanması gerektiğinin altını çizmişti.

Bir sonraki Ukrayna barış zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne atıfta bulunan Scholz, “Bence şu an mevcut savaş durumundan barışa şu anda göründüğünden daha hızlı nasıl geçilebileceğine dair tartışmalar yapmanın tam zamanı” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Şansölyesi, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile birlikte planlanan bir sonraki barış konferansında Rusya'nın da yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurgulamıştı.
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