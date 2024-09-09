https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yunan-emniyetinden-micotakise-zam-tepkisi-yaniti-secimlerde-verecegiz-1087804160.html
Yunan emniyetinden Miçotakis’e zam tepkisi: ‘Yanıtı seçimlerde vereceğiz’
Yunan emniyetinden Miçotakis’e zam tepkisi: ‘Yanıtı seçimlerde vereceğiz’
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gece nöbeti ücretlerine yaptığı 40 sentlik zammın ardından son derece sert bir açıklama yayınlayan Panhelenik Polis... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T00:47+0300
2024-09-09T00:47+0300
2024-09-09T00:47+0300
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polis memuru
sendika
kiryakos miçotakis
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Bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, gece görevinde bulunan polis memurlarına yapılan ödemelerin yüzde 20 oranında arttırılacağını söyledi.‘Miçotakis kendisinden utanmalı’Ülkenin en büyük emniyet teşkilatı sendikası, bu artışın 40 sent olacağını tahmin ederken, Başbakan Mişotakis’in açıklamalarını değerlendiren sendika başkanı Grigoris Gerakaros, “Dün gece Başbakan'dan gece nöbetlerinde ödenen ücretlerde yüzde 20'lik bir artış yapılacağını duyduk. Kendisinden ve bunu ona önerenlerden utanmalı. Ancak utanmak için dürüst olmanız ve ne söylediğinizin ve ne yaptığınızın farkında olmanız gerekir. Polis memurlarını ve ailelerini küçük düşürebileceğinizi sanıyorsunuz. O yüzden iyi dinleyin. Yağmur sanmayın, yüzünüze tükürüyoruz. Ve önümüzdeki seçimlerde, ne zaman olursa olsun, gürleyen mesajımızı alacaksınız” diyerek Miçotakis'e sert tepki verdi.Miçotakis’in sunduğu zamla Yunan polisine dilenci muamelesi yaptığına vurgu yapan POASY lideri, tepkisini şu şekilde sonlandırdı:Yunanistan’da düşük memur maaşlarına tepki gösteren emniyet, güvenlik ve silahlı kuvvetler çalışanları sendikaları 6 Eylül'de Selanik'te bir protesto gösterisi düzenleyerek başta güvenlik olmak üzere akut sorunların çözülmesini, aynı zamanda ‘korkunç seviyede değersiz’ maaşların artırılmasını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/zamli-fiyat-duyuruldu-cay-fiyati-artti-1087793472.html
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yunanistan, polis, emniyet, zam, polis memuru, sendika, kiryakos miçotakis
yunanistan, polis, emniyet, zam, polis memuru, sendika, kiryakos miçotakis
Yunan emniyetinden Miçotakis’e zam tepkisi: ‘Yanıtı seçimlerde vereceğiz’
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gece nöbeti ücretlerine yaptığı 40 sentlik zammın ardından son derece sert bir açıklama yayınlayan Panhelenik Polis Memurları Sendikası (POASY), bu kararı küçük düşürücü olarak nitelendirirken, gelecek seçimlerde bunun yanıtını vereceklerini duyurdu.
Bu yıl 88'incisi düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, gece görevinde bulunan polis memurlarına yapılan ödemelerin yüzde 20 oranında arttırılacağını söyledi.
‘Miçotakis kendisinden utanmalı’
Ülkenin en büyük emniyet teşkilatı sendikası, bu artışın 40 sent olacağını tahmin ederken, Başbakan Mişotakis’in açıklamalarını değerlendiren sendika başkanı Grigoris Gerakaros, “Dün gece Başbakan'dan gece nöbetlerinde ödenen ücretlerde yüzde 20'lik bir artış yapılacağını duyduk. Kendisinden ve bunu ona önerenlerden utanmalı. Ancak utanmak için dürüst olmanız ve ne söylediğinizin ve ne yaptığınızın farkında olmanız gerekir. Polis memurlarını ve ailelerini küçük düşürebileceğinizi sanıyorsunuz. O yüzden iyi dinleyin. Yağmur sanmayın, yüzünüze tükürüyoruz. Ve önümüzdeki seçimlerde, ne zaman olursa olsun, gürleyen mesajımızı alacaksınız” diyerek Miçotakis'e sert tepki verdi.
Miçotakis’in sunduğu zamla Yunan polisine dilenci muamelesi yaptığına vurgu yapan POASY lideri, tepkisini şu şekilde sonlandırdı:
Maaşlarımıza 40 sent zam yaptığınız için değil, bize dilenci muamelesi yaptığınız için. Çünkü ölülerimize saygı göstermediniz. Bu 40 senti bile hak etmiyorsunuz. Kaderden kaçış yok.
Yunanistan’da düşük memur maaşlarına tepki gösteren emniyet, güvenlik ve silahlı kuvvetler çalışanları sendikaları 6 Eylül'de Selanik'te bir protesto gösterisi düzenleyerek başta güvenlik olmak üzere akut sorunların çözülmesini, aynı zamanda ‘korkunç seviyede değersiz’ maaşların artırılmasını talep etmişti.