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İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor: 6 yılda Türkiye nüfusunun 3 katından fazla yolcu ağırladı
İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor: 6 yılda Türkiye nüfusunun 3 katından fazla yolcu ağırladı
Sputnik Türkiye
Açıldığı günden beri Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 6 yılda 303 milyon yolcuyu ağırladı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:01+0300
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türkiye
istanbul havalimanı
istanbul havalimanı açılışı
istanbul yeni havalimanı
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uçak seferi
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29 Ekim 2018 yılında açılışı gerçekleşen ve 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı hem Avrupa’da hem de Dünya’da adından söz ettiriyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos’a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi. Ayrıca havalimanından söz konusu dönemde 2 milyon 53 bin 326 uçuş gerçekleşti.2024'te 85 milyon hedefi Her geçen gün yolcu ve uçuş trafiğini arttıran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 2024 yılında 85 milyon yolcuyu geçmeyi hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, yolcu sayısında yüzde 12,77’lik uçuşlarda ise yüzde 12,46’lık bir büyüme planlıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılına hitaben 100 havayoluna hizmet veren havalimanı 2024 yılının Ağustos ayı itibarıyla 107 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/japonyada-havaalaninda-kayip-makas-alarmi-36-ucus-iptal-edildi-1087042592.html
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İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor: 6 yılda Türkiye nüfusunun 3 katından fazla yolcu ağırladı

12:01 20.08.2024
© AAİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AA
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Açıldığı günden beri Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 6 yılda 303 milyon yolcuyu ağırladı.
29 Ekim 2018 yılında açılışı gerçekleşen ve 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı hem Avrupa’da hem de Dünya’da adından söz ettiriyor.
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos’a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi. Ayrıca havalimanından söz konusu dönemde 2 milyon 53 bin 326 uçuş gerçekleşti.

2024'te 85 milyon hedefi

Her geçen gün yolcu ve uçuş trafiğini arttıran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 2024 yılında 85 milyon yolcuyu geçmeyi hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, yolcu sayısında yüzde 12,77’lik uçuşlarda ise yüzde 12,46’lık bir büyüme planlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılına hitaben 100 havayoluna hizmet veren havalimanı 2024 yılının Ağustos ayı itibarıyla 107 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor.
Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
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