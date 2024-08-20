https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbul-havalimanindan-rekor-ustune-rekor-6-yilda-turkiye-nufusunun-3-katindan-fazla-yolcu-1087046030.html

İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor: 6 yılda Türkiye nüfusunun 3 katından fazla yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor: 6 yılda Türkiye nüfusunun 3 katından fazla yolcu ağırladı

Sputnik Türkiye

Açıldığı günden beri Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı 6 yılda 303 milyon yolcuyu ağırladı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T12:01+0300

2024-08-20T12:01+0300

2024-08-20T12:01+0300

türkiye

istanbul havalimanı

istanbul havalimanı açılışı

istanbul yeni havalimanı

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/1e/1062861542_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a5446076ac4050fcfb6a7ada73ed94d.jpg

29 Ekim 2018 yılında açılışı gerçekleşen ve 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı hem Avrupa’da hem de Dünya’da adından söz ettiriyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos’a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi. Ayrıca havalimanından söz konusu dönemde 2 milyon 53 bin 326 uçuş gerçekleşti.2024'te 85 milyon hedefi Her geçen gün yolcu ve uçuş trafiğini arttıran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 2024 yılında 85 milyon yolcuyu geçmeyi hedefliyor. İGA İstanbul Havalimanı ayrıca, yolcu sayısında yüzde 12,77’lik uçuşlarda ise yüzde 12,46’lık bir büyüme planlıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılına hitaben 100 havayoluna hizmet veren havalimanı 2024 yılının Ağustos ayı itibarıyla 107 hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/japonyada-havaalaninda-kayip-makas-alarmi-36-ucus-iptal-edildi-1087042592.html

türkiye

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul havalimanı, istanbul havalimanı açılışı, istanbul yeni havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri