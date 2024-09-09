https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/cumhurbaskani-erdogan-ordumuz-uzerinden-siyasi-hesap-gorulmesine-izin-vermeyecegiz-1087833035.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili "Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T19:23+0300
2024-09-09T19:23+0300
2024-09-09T19:32+0300
türkiye
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
son dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.Toplantı sonrası konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyeceğiz
19:23 09.09.2024 (güncellendi: 19:32 09.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili "Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.
Toplantı sonrası konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız.
Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız.
Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir.
Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor.
Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.
Meclisin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclisin bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız.