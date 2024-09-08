https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/fenerbahceden-galatasaraya-transfer-calimi-transferin-kisa-sure-icerisinde-sonuclanmasi-bekleniyor-1087794115.html

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı: Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı: Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertiler, Juventus'la Filip Kostic'in transferi için prensipte anlaştı. Kostic, Galatasaray'ın... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T17:11+0300

2024-09-08T17:11+0300

2024-09-08T17:12+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

transfer

filip kostic

jose mourinho

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Fenerbahçe, Juventus'la Filip Kostic'in transferi için prensipte anlaştı.Oyuncu tarafıyla son detaylar üzerinde anlaşılırsa 31 yaşındaki sol kanat, satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.Filip Kostic kimdir, hangi takımlarda oynadı?Sol ayaklı orta saha oyuncusu alternatif olarak sol kanat olarak da görev yapabiliyor.Radnicki 1923 takımının altyapısında Futbol kariyerine başlayan oyuncu Stuttgart, Hamburg, Frankfurt gibi önemli takımların formasını giydi.2022-2023 sezonundan itibaren İtalya’nın dev kulübü Juventus’un formasını terleten oyuncu başarılı istatistikleriyle dikkat çekti.Siyah-beyazlı formayla toplam 87 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 15 asistlik katkı verdi.Filip Kostic asıl çıkışını Frankfurt’ta yaparken 173 maçta 33 gol ve 64 asist üretti.Avrupa Ligi’nde toplam 42 maça oynayan oyuncu 9 gol ve 12 asist yaptı.Filip Kostic son olarak geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 33 maçta 2.107 dakika sahada kalırken 4 asist yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1087639297.html

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filip kostic kimdir, kostic kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? fenerbahçe sırp oyuncuyla prensipte anlaştı