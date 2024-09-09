https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mevduatin-getirisi-yillik-enflasyonu-asti-bankalar-yuzde-6949-faiz-veriyor-1087806812.html

Mevduatın getirisi yıllık enflasyonu aştı: Bankalar yüzde 69.49 faiz veriyor

Mevduatın getirisi yıllık enflasyonu aştı: Bankalar yüzde 69.49 faiz veriyor

Sputnik Türkiye

Enflasyon oranlarındaki baz etkisi nedeniyle düşüş yaşanırken TCMB politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutunca bankalar da mevduat faizini yüksek tutmaya... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T07:32+0300

2024-09-09T07:32+0300

2024-09-09T07:32+0300

ekonomi

mevduat

mevduat faizi

kur korumalı tl mevduat

dövize dayalı tl mevduat

kur korumalı mevduat (kkm)

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Merkez Bankası son açıkladığı Orta Vadeli Program'da enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Bir önceki OVP'de bu yıl için yüzde 33 tahmin edilen enflasyon yüzde 41.5'e çıktı.Enflasyon oranı tahminindeki yükseliş sıkı para politikasının uzun soluklu olarak devam ettirileceğinin de sinyallerini vermiş oldu.ABD ekonomisinde faiz indirimleri konuşulurken Türkiye'de para politikası ve maliye politikası arasındaki eşgüdümün sağlanmasıyla birlikte faizin düşmesi ihtimalinin ortaya çıkması bekleniyor.Faiz kararı mevduatı etkiliyorHürriyet'in haberine göre Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor.Türkiye ekonomisinde alınan önlemler enflasyon üzerinde baz etkisi yarattı ve yıllık enflasyonun yükseliş hızında daralma görüldü.Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.94, 3 aya kadar vadede yüzde 59.33, 6 aya kadar vadede yüzde 51.52, 1 yıla kadar vadede yüzde 54.15, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39 oldu.100 bin liraya ne kadar faiz alınır?100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.94'dan faize bağladığı parasından 4495 lira faiz getirisi elde ediyor.500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 475 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 44 bin 950 lira faiz getirisi elde ediyor.Bileşik faizi yüzde 69.49Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 53.94 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.49 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 694 bin 907 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 642 bin 788 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 51.97 olmuştu. Başka bir deyişle faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi durmuş oluyor.Yüzde 80 faiz alan olduMerkez Bankası'nın verilerine göre azami olarak verilen faiz oranlarına bakıldığında Temmuz ayında yüzde 80 oranında faizle parasını değerlendirenler olduğu görüldü. Temmuz ayında ise üç aylık vadede yüzde 65 faiz verilen yatırımcılar oldu. Genelde Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişi cazip hale getirmek için bankalar tek seferlik yüksek faiz uygulanıyordu.Tmemuz ayından bu yana Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarını açıklamıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mevduat-faizinde-yeni-oranlar-belli-oldu-1-milyon-liranin-aylik-getirisi-ne-kadar-1087676023.html

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