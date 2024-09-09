https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye---izlanda-maci-ilk-11ler-aciklandi-1087836291.html

Türkiye - İzlanda maçı İlk 11'ler açıklandı

Türkiye - İzlanda maçı İlk 11'ler açıklandı

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanırken maç 9... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T21:48+0300

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spor

türkiye

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Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele TV8 ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda?Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan Ay-yıldızlılar İzlanda ile 9 Eylül pazartesi günü saat 21.45'te İzmir'de karşılaşacak. Maç TV8 ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak.İlk 11'ler kim?TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem, Umut Nayir.İZLANDA: Valdimarsson, Palsson, Hernannsson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Finnsson, Thordarson, Anderson, Gretarsson, Gudjohnsen.

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