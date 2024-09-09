https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye---izlanda-maci-ilk-11ler-aciklandi-1087836291.html
Türkiye - İzlanda maçı İlk 11'ler açıklandı
Türkiye - İzlanda maçı İlk 11'ler açıklandı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanırken maç 9... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T21:48+0300
2024-09-09T21:48+0300
2024-09-09T22:06+0300
spor
türkiye
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Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele TV8 ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda?Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan Ay-yıldızlılar İzlanda ile 9 Eylül pazartesi günü saat 21.45'te İzmir'de karşılaşacak. Maç TV8 ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak.İlk 11'ler kim?TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem, Umut Nayir.İZLANDA: Valdimarsson, Palsson, Hernannsson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Finnsson, Thordarson, Anderson, Gretarsson, Gudjohnsen.
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türkiye maçı hangi kanalda, türkiye izlanda ilk 11, türkiye izlanda canlı yayın, türkiye izlanda izle
türkiye maçı hangi kanalda, türkiye izlanda ilk 11, türkiye izlanda canlı yayın, türkiye izlanda izle
Türkiye - İzlanda maçı İlk 11'ler açıklandı
21:48 09.09.2024 (güncellendi: 22:06 09.09.2024)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanırken maç 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak.
Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele TV8 ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda?
Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan Ay-yıldızlılar İzlanda ile 9 Eylül pazartesi günü saat 21.45'te İzmir'de karşılaşacak. Maç TV8 ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem, Umut Nayir.
İZLANDA: Valdimarsson, Palsson, Hernannsson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Finnsson, Thordarson, Anderson, Gretarsson, Gudjohnsen.