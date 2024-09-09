https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye-genelinde-okullarda-bayrak-toreni-oncesinde-saygi-durusunda-bulunulacak-1087804837.html
Türkiye genelinde okullarda bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunulacak
Türkiye genelinde okullarda bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunulacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Bakan Tekin saygı duruşunun... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T02:12+0300
2024-09-09T02:12+0300
2024-09-09T02:12+0300
yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini ifade etti.Sabah yeni eğitim öğretim yılının başladığı bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını belirten Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bakan-tekin-yeni-egitim-ogretim-yilina-donum--noktasi-olusturacagina-inandigimiz-maarif-modeli-ile-1087799544.html
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yusuf tekin
Türkiye genelinde okullarda bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunulacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Bakan Tekin saygı duruşunun 'Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için' olduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini ifade etti.
Sabah yeni eğitim öğretim yılının başladığı bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını belirten Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:
"Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."