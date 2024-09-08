https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bakan-tekin-yeni-egitim-ogretim-yilina-donum--noktasi-olusturacagina-inandigimiz-maarif-modeli-ile-1087799544.html

Bakan Tekin: Yeni eğitim-öğretim yılına dönüm noktası oluşturacağına inandığımız Maarif Modeli ile adım atıyoruz

Bakan Tekin: Yeni eğitim-öğretim yılına dönüm noktası oluşturacağına inandığımız Maarif Modeli ile adım atıyoruz

Sputnik Türkiye

Yeni eğitim-öğretim yılı mesajı yayınlayan Milli Eğitim Bakanı Tekin "2024-2025 eğitim öğretim yılına Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T20:47+0300

2024-09-08T20:47+0300

2024-09-08T20:47+0300

türkiye

yusuf tekin

eğitim

milli eğitim bakanlığı

okul

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.Öğrencilere, okullara ve derslere yeniden heyecanla kavuşacakları bu yeni başlangıcın öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Tekin şunları ifade etti:Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında öne çıkaracakları ikinci projenin, milli bir sorumluluk olarak gördükleri mesleki ve teknik eğitim olduğunu bildirdi.Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Tekin, belgede "herkesin bir mesleği olmalı" anlayışını esas aldıklarını belirtti.Sektör işbirlikleriyle erişim ve kaliteyi artırmak istediklerini kaydeden Tekin, "Mesleki ve teknik eğitimde gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmalar" başlığı altında erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana temada çocukların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek, erken dönemde farkındalık oluşturmak için 74 strateji belirlediklerini anlattı.'Okul-aile işbirliğinin hassasiyetle üzerinde duracağz'Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hassasiyetle üzerinde duracakları üçüncü hususun ise okul-aile işbirliği olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin üstün menfaati doğrultusunda ebeveynlerimizin eğitim-öğretim süreçlerine katkılarını artırmak amacıyla farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin şemsiyesi olmak üzere Velivizyon Platformu'nu hayata geçirdik. Platformun ilk içeriği olan ve duayen oyuncularla hazırladığımız 27 adet mini diziden oluşan Ailem dizisi şu anda birçok mecrada yayında." bilgisini paylaştı.Bakan Tekin, öğrencilere ise "2024-2025 eğitim öğretim yılının kendinizi daha iyi tanıdığınız, becerilerinizi keşfettiğiniz, iyilikte yarıştığınız, üreterek geliştiğiniz bir okul yılı olmasını diliyor, hepinizin gözlerinizden öpüyorum" mesajını iletti.

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yusuf tekin, eğitim, milli eğitim bakanlığı, okul