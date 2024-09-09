https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye-13-yil-sonra-ilk-kez-katilacak-arap-liginden-turkiye-daveti-1087832045.html
Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katılacak: Arap Ligi'nden Türkiye daveti
Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katılacak: Arap Ligi'nden Türkiye daveti
Sputnik Türkiye
Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 10 Eylül tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak. Türkiye'nin 13 yıl aradan sonra ilk kez... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T18:35+0300
2024-09-09T18:35+0300
2024-09-09T18:39+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
mısır
kahire
arap birliği
gazze
israil
israil-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086679833_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_428572862f66a0f5f8e96feccc9935dc.jpg
Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak. Türkiye bölge ülkeleri ile gelişen ilişkileri ve bölgesel etkinliği nedeniyle toplantıya 2011 yılından sonra ilk kez katılım gösterecek.Hakan Fidan temsil edecekDışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değineceği ifade edildi.Arap Birliği ile yakınlaşmaArap Birliği ile Hakan Fidan, 13-14 Ekim 2023'de Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hossam Zaki, 28 Şubat 2024 tarihinde Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Arap Birliği ile ilişkilerinin 2003'ten itibaren gelişmeye başladığını belirtirken 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırası' imzalandığını hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/dso-duyurdu-gazzede-446-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087830069.html
türkiye
mısır
kahire
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086679833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cbe3fe97dd6444a37e44ba673f887003.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, mısır, kahire, arap birliği, gazze, israil, israil-filistin
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, mısır, kahire, arap birliği, gazze, israil, israil-filistin
Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katılacak: Arap Ligi'nden Türkiye daveti
18:35 09.09.2024 (güncellendi: 18:39 09.09.2024)
Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 10 Eylül tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak. Türkiye'nin 13 yıl aradan sonra ilk kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceği açıklanırken Türkiye-Arap Birliği ilişkileri ve Gazze çatışmalarının toplantıda gündem maddeleri olacağı belirtildi.
Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.
Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak. Türkiye bölge ülkeleri ile gelişen ilişkileri ve bölgesel etkinliği nedeniyle toplantıya 2011 yılından sonra ilk kez katılım gösterecek.
Hakan Fidan temsil edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değineceği ifade edildi.
Arap Birliği ile yakınlaşma
Arap Birliği ile Hakan Fidan, 13-14 Ekim 2023'de Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hossam Zaki, 28 Şubat 2024 tarihinde Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Arap Birliği ile ilişkilerinin 2003'ten itibaren gelişmeye başladığını belirtirken 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırası' imzalandığını hatırlattı.