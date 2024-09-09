https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye-13-yil-sonra-ilk-kez-katilacak-arap-liginden-turkiye-daveti-1087832045.html

Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katılacak: Arap Ligi'nden Türkiye daveti

Türkiye 13 yıl sonra ilk kez katılacak: Arap Ligi'nden Türkiye daveti

Sputnik Türkiye

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 10 Eylül tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak. Türkiye'nin 13 yıl aradan sonra ilk kez... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T18:35+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

mısır

kahire

arap birliği

gazze

israil

israil-filistin

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Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacak. Türkiye bölge ülkeleri ile gelişen ilişkileri ve bölgesel etkinliği nedeniyle toplantıya 2011 yılından sonra ilk kez katılım gösterecek.Hakan Fidan temsil edecekDışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye-Arap Birliği ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değineceği ifade edildi.Arap Birliği ile yakınlaşmaArap Birliği ile Hakan Fidan, 13-14 Ekim 2023'de Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hossam Zaki, 28 Şubat 2024 tarihinde Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Arap Birliği ile ilişkilerinin 2003'ten itibaren gelişmeye başladığını belirtirken 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırası' imzalandığını hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/dso-duyurdu-gazzede-446-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087830069.html

türkiye

mısır

kahire

gazze

israil

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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, mısır, kahire, arap birliği, gazze, israil, israil-filistin