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Alman polisinden ırkçı fişleme: Türkler 'polise karşı düşman ve saygısız'
Alman polisinden ırkçı fişleme: Türkler 'polise karşı düşman ve saygısız'
Sputnik Türkiye
Almanya'da 'Uyum İçin Medya Servisi' isimli kuruluş göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayımladı. Kuruluş... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T21:30+0300
2024-09-09T21:30+0300
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Uyum İçin Medya Servisi adlı kuruluş Alman polisinin suçlulara ırklarına göre muamelede bulunduğunu belirtti.Almanya'da göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayımlayan 'Uyum İçin Medya Servisi' Aşağı Saksonya eyaletinde yaptığı çalışmanın sonucuna göre Almanya polisi Afrika kökenlileri ve Arnavutları potansiyel uyuşturucu satıcıları olarak görüyor. Güney Avrupalıları 'fevri', Rusları ise 'şiddet yanlısı' olarak tanımladı. Özellikle sol siyasi görüşe sahip kişiler ile Arap ve Türkleri 'polise karşı düşman ve saygısız' olarak sınıflandırdığı bilgisi verildi.Alman polisinden ırkçı davranışGüney Avrupalı, Rus, Türk, Arap, Arnavut ve Afrikalı kişilere ilgisizlik, nezaketsizlik, katı muamele, hoşgörüsüzlük gösterdiği ifade edildi. Bu profil dışında bulunan ırklara karşı nazik davrandığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkarıldı.Almanya'da ırkçılık var mı?Almanya'da yükselişe geçen sağcı parti AfD'nin ülkelerinde göçmen ve mülteci istemediği ifade ediliyor. AfD, 1 Eylül tarihinde yapılan Thüringen eyaletindeki seçimlerde yüzde 32.8 ile en çok oyu aldı, Saksonya’da ise oyların yüzde 30.6’sını alarak ikinci parti olmuştu. Nazi sloganı kullandığı için para cezasına çarptırılan partinin lideri Björn Höcke eyalet sonuçları için yaptığı yorumda ülke genelinde başarı yakalamak istediklerini açıklamıştı.
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almanya, irkçı, irkçı saldırı, polis, avrupa, tutuklama, arama, arama kararı, suç, insanlığa karşı suç, insanlığa karşı suç, rusya, türk, arap
almanya, irkçı, irkçı saldırı, polis, avrupa, tutuklama, arama, arama kararı, suç, insanlığa karşı suç, insanlığa karşı suç, rusya, türk, arap
Alman polisinden ırkçı fişleme: Türkler 'polise karşı düşman ve saygısız'
21:30 09.09.2024 (güncellendi: 21:36 09.09.2024)
Almanya'da 'Uyum İçin Medya Servisi' isimli kuruluş göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayımladı. Kuruluş Aşağı Saksonya eyaletinde yaptığı araştırmada Alman polisinin görevini icra ederken, etnik kökenle ilgili önyargıları olduğunu belirtti.
Uyum İçin Medya Servisi adlı kuruluş Alman polisinin suçlulara ırklarına göre muamelede bulunduğunu belirtti.
Almanya'da göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayımlayan 'Uyum İçin Medya Servisi' Aşağı Saksonya eyaletinde yaptığı çalışmanın sonucuna göre Almanya polisi Afrika kökenlileri ve Arnavutları potansiyel uyuşturucu satıcıları olarak görüyor. Güney Avrupalıları 'fevri', Rusları ise 'şiddet yanlısı' olarak tanımladı. Özellikle sol siyasi görüşe sahip kişiler ile Arap ve Türkleri 'polise karşı düşman ve saygısız' olarak sınıflandırdığı bilgisi verildi.
Alman polisinden ırkçı davranış
Güney Avrupalı, Rus, Türk, Arap, Arnavut ve Afrikalı kişilere ilgisizlik, nezaketsizlik, katı muamele, hoşgörüsüzlük gösterdiği ifade edildi. Bu profil dışında bulunan ırklara karşı nazik davrandığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkarıldı.
Almanya'da ırkçılık var mı?
Almanya'da yükselişe geçen sağcı parti AfD'nin ülkelerinde göçmen ve mülteci istemediği ifade ediliyor. AfD, 1 Eylül tarihinde yapılan Thüringen eyaletindeki seçimlerde yüzde 32.8 ile en çok oyu aldı, Saksonya’da ise oyların yüzde 30.6’sını alarak ikinci parti olmuştu. Nazi sloganı kullandığı için para cezasına çarptırılan partinin lideri Björn Höcke eyalet sonuçları için yaptığı yorumda ülke genelinde başarı yakalamak istediklerini açıklamıştı.