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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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BM Genel Sekreterliği’nden ‘Ukraynalı askerlerin taşıdığı Nazi simgeleri’ yorumu: ‘Karşıyız’
BM Genel Sekreterliği’nden ‘Ukraynalı askerlerin taşıdığı Nazi simgeleri’ yorumu: ‘Karşıyız’
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Farhan Haq, Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde üzerinde Nazi simgelerinin olduğu kasklarla gezen ve yaşlılara hakaret... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
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hakaret
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Askeri muhabir Aleksandr Kots, Telegram hesabından, Kursk Bölgesi’nde üzerinde ‘SS’ simgesi olan kasklarla dolaşan Ukraynalı askerlerin Alman Nazi askerlerini taklit ederek Alman aksanıyla yerel bir sakinle alay ettiği bir video paylaştı. Ukraynalı askerler, “Rus İvan. Git votka iç. Schnapps, gut, gut” ifadelerini kullanarak yaşlı bir adama ‘Rus domuz’ diyerek hakaret ediyor.Sputnik’in New York muhabiri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Farhan Haq’tan bu videoyla ilgili yorum istedi.Haq, “Tüm Nazizm ve ırkçı nefret simgelerine karşıyız” ifadesini kullandı.Ukrayna'nın Kursk saldırısı6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
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BM Genel Sekreterliği’nden ‘Ukraynalı askerlerin taşıdığı Nazi simgeleri’ yorumu: ‘Karşıyız’

07:48 16.08.2024 (güncellendi: 08:12 16.08.2024)
© WikipediaFarhan Haq
Farhan Haq - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© Wikipedia
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Farhan Haq, Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde üzerinde Nazi simgelerinin olduğu kasklarla gezen ve yaşlılara hakaret eden Ukraynalı askerlerin görüntülerini, “Tüm Nazi simgelerine karşıyız” sözleriyle değerlendirdi.
Askeri muhabir Aleksandr Kots, Telegram hesabından, Kursk Bölgesi’nde üzerinde ‘SS’ simgesi olan kasklarla dolaşan Ukraynalı askerlerin Alman Nazi askerlerini taklit ederek Alman aksanıyla yerel bir sakinle alay ettiği bir video paylaştı. Ukraynalı askerler, “Rus İvan. Git votka iç. Schnapps, gut, gut” ifadelerini kullanarak yaşlı bir adama ‘Rus domuz’ diyerek hakaret ediyor.
Sputnik’in New York muhabiri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Farhan Haq’tan bu videoyla ilgili yorum istedi.
Haq, “Tüm Nazizm ve ırkçı nefret simgelerine karşıyız” ifadesini kullandı.
© Fotoğraf : TelegramRusya'nın Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı bir asker Nazi simgesini taşıyan kaskla dolaşıyor
Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı bir asker Nazi simgesini taşıyan kaskla dolaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı bir asker Nazi simgesini taşıyan kaskla dolaşıyor
© Fotoğraf : Telegram

Ukrayna'nın Kursk saldırısı

6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
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