https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/sanchez-cin-ve-ispanya-barisin-savunucusu-ve-cok-tarafli-duzene-bagli-iki-dost-ulkedir-1087827465.html

Sanchez: ‘Çin ve İspanya, barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir’

Sanchez: ‘Çin ve İspanya, barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir’

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek serbest ticaretin merkezde olduğu görüşmeler gerçekleştirdi. Sanchez, Çin... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T16:43+0300

2024-09-09T16:43+0300

2024-09-09T16:43+0300

dünya

pedro sanchez

ispanya başbakanı pedro sanchez

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

pekin

çok kutuplu dünya

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Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ziyarete dair “Hem Çin hem de İspanya, sorumluluk ve misyon duygusuyla, ülkeler arasında karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulunuyor, çok taraflılığı ve serbest ticareti destekliyor” açıklaması yapıldı.2025 Çin-İspanya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. Yıldönümü arifesinde Pekin’de bir araya gelen iki liderin, işbirliğini güçlendirme, çok taraflı işbirliğini genişletme ve stratejik ortaklığı daha da zenginleştirme gibi konuları ele aldığının altı çizildi.İspanya Başbakanı Sanchez ise ticaret ve ekonomi ağırlıklı görüşmelerle ilgili “Çin ve İspanya, barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir” mesajını paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/slovakya-basbakani-fico-ukraynada-nazi-sembolleri-tasiyan-birlikler-savasmamali-1087826708.html

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pedro sanchez, ispanya başbakanı pedro sanchez, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, çok kutuplu dünya