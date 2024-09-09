https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/sanchez-cin-ve-ispanya-barisin-savunucusu-ve-cok-tarafli-duzene-bagli-iki-dost-ulkedir-1087827465.html
Sanchez: ‘Çin ve İspanya, barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir’
Sanchez: ‘Çin ve İspanya, barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir’
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek serbest ticaretin merkezde olduğu görüşmeler gerçekleştirdi. Sanchez, Çin... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T16:43+0300
2024-09-09T16:43+0300
2024-09-09T16:43+0300
dünya
pedro sanchez
ispanya başbakanı pedro sanchez
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
pekin
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Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ziyarete dair “Hem Çin hem de İspanya, sorumluluk ve misyon duygusuyla, ülkeler arasında karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulunuyor, çok taraflılığı ve serbest ticareti destekliyor” açıklaması yapıldı.2025 Çin-İspanya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. Yıldönümü arifesinde Pekin’de bir araya gelen iki liderin, işbirliğini güçlendirme, çok taraflı işbirliğini genişletme ve stratejik ortaklığı daha da zenginleştirme gibi konuları ele aldığının altı çizildi.İspanya Başbakanı Sanchez ise ticaret ve ekonomi ağırlıklı görüşmelerle ilgili “Çin ve İspanya, barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir” mesajını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/slovakya-basbakani-fico-ukraynada-nazi-sembolleri-tasiyan-birlikler-savasmamali-1087826708.html
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pedro sanchez, ispanya başbakanı pedro sanchez, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, çok kutuplu dünya
pedro sanchez, ispanya başbakanı pedro sanchez, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, çok kutuplu dünya
Sanchez: ‘Çin ve İspanya, barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir’
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek serbest ticaretin merkezde olduğu görüşmeler gerçekleştirdi. Sanchez, Çin ile İspanya’nın ‘Barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülke’ olduğu mesajını verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ziyarete dair “Hem Çin hem de İspanya, sorumluluk ve misyon duygusuyla, ülkeler arasında karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulunuyor, çok taraflılığı ve serbest ticareti destekliyor” açıklaması yapıldı.
2025 Çin-İspanya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. Yıldönümü arifesinde Pekin’de bir araya gelen iki liderin, işbirliğini güçlendirme, çok taraflı işbirliğini genişletme ve stratejik ortaklığı daha da zenginleştirme gibi konuları ele aldığının altı çizildi.
İspanya Başbakanı Sanchez ise ticaret ve ekonomi ağırlıklı görüşmelerle ilgili “Çin ve İspanya, barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir” mesajını paylaştı.