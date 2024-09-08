https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/sahan-gokbakarin-selimiyedeki-evinin-imara-uygunlugu-arastiriliyor-belediye-calisma-baslatti-1087795209.html

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin imara uygunluğu araştırılıyor: Belediye çalışma başlattı

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin imara uygunluğu araştırılıyor: Belediye çalışma başlattı

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki özel koruma altındaki koyda yer alan evi için Marmaris Belediyesi... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T17:32+0300

2024-09-08T17:32+0300

2024-09-08T17:32+0300

türkiye

şahan gökbakar

villa

imar

selimiye

muğla

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Şahan Gökbakar'ın Selimiye'deki evinin imara uygunluğu araştırılıyor.Bakanlık yapı kayıt belgesini iptal etmiştiEkipler evin bulunduğu alanda imara aykırı bir durum olup olmadığı yönünde tespit yapacak.Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan ve "Doğal Karakteri Korunacak Alan" olarak tanımlanan sınırlar içindeki ev, Gökbakar'ın 2019 yılında satın aldığı özel mülk üzerinde yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede yapılan düzenlemelerin imara aykırı olduğu gerekçesiyle 2021 yılında inceleme başlatmıştı. Gökbakar'ın tadilat izni almadan çeşitli düzenlemeler yaptığı ve yapı kayıt belgesi aldığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık yetkilileri, özel koruma altındaki bu koyda bulunan evin imara aykırı olduğunu tespit ederek, Gökbakar'ın yapı kayıt belgesini iptal etmiş ve bölgede tespit çalışmaları başlatmıştı.Yıkım kararı çıkabilirÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılında yapı kayıt belgesi iptal edilen Gökbakar, bu karara karşı dava açtı. Dava süreci devam ederken, Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne, 2023 yılında Bakanlık'tan gerekli incelemelerin yapılması için bir yazı geldiği ve hukuki sürece göre sonrasında kendilerine bir yıkım kararının ulaşmadığı öğrenildi. Belediye yetkililerinin, adrese giderek incelemelerin yenileneceğini, yapılacak olan çalışmaların ardından varsa ruhsat dışı alanların tespit edilip mühürleneceği, idari yaptırımın ardından yıkım kararı verilirse kararın uygulanacağı öğrenildi.Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında onayladığı bölge, "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde yer alıyor. Şu ana kadar kaçak villa için yıkım kararı verilmediği, yalnızca tespit çalışmalarının sürdüğü ve kanuna aykırı bir durum varsa o alanın mühürleme işlemlerinin yapılacağı bildirildi. Mühürleme işleminin ardından devam edecek olan süreçte yıkım kararının ise bakanlık ve valilikten gelecek yazılar doğrultusunda netleşeceği öğrenildi.Gökbakar eve bu yıl gitmediÖte yandan, Gökbakar'ın kara yolu ile ulaşımı olmayan bu koya bu yaz hiç gelmediği öğrenildi.

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