https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rusya-bilgisayar-korsanlari-tarafindan-en-cok-saldiriya-ugrayan-ulke-1087808406.html

‘Rusya, bilgisayar korsanları tarafından en çok saldırıya uğrayan ülke’

‘Rusya, bilgisayar korsanları tarafından en çok saldırıya uğrayan ülke’

Sputnik Türkiye

Bilgisayar korsanlarının Rusya’ya saldırmaya devam ettiğini kaydeden Kaspersky, Rusya’nın son 2.5 yıldır dünyanın en çok saldırıya uğrayan ülkesi olduğunu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T08:26+0300

2024-09-09T08:26+0300

2024-09-09T08:29+0300

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Kaspersky Lab Rusya ve BDT Ülkeleri Genel Müdürü Anna Kulaşova, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya iki buçuk yılı aşkın süredir siber alanda en çok saldırıya uğrayan ülke olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Rusya’da, bu yılın ilk 8 ayında, Kaspersky kullanıcılarının yarısından fazlasının saldırılara maruz kaldığını bildiren Kulaşova, saldırganların en çok hedef aldığı sektörlerinde mali ve kamu kuruluşları, telekomünikasyon, medya ve endüstri şirketleri olduğunu kaydetti.Bilgisayar korsancılık sorununun güncelliğini koruduğunu söyleyen yetkili, korsanların sosyal veya siyasi konulara dikkat çekmek amacıyla şirketlerin faaliyetlerine zarar verebildiğini belirterek, “Bununla birlikte, siber saldırılar hala sıklıkla mali kazanç ve casusluk amacıyla gerçekleştirilebiliyor” dedi.Kulaşova, saldırganların şirket ve kuruluşlara yönelik faaliyetlerine, halka açık uygulamalardaki güvenlik açıklarından, parola madenciliği dahil farklı yollarla elde edilen kullanıcı bilgilerinden ve daha büyük işletmelerin yüklenicisi olan daha küçük şirketlere yapılan saldırılardan yararlanarak başladığını anlattı.Temmuz ayı başında, yerel işletmelere gönderilen ve içinde kötü niyetli arşivler veya bağlantılar bulunan hedefli e-posta yoluyla iki büyük saldırı tespit ettiklerini bildiren yetkili, hedefte imalat, mali ve enerji sektörlerinden kuruluşların yanı sıra devlet kurumlarının olduğunu belirtti. Kulaşova, “Saldırı başarılı olsaydı, korsanlar kuruluşların bilgisayarlarına uzaktan erişebilir ve onlardan dosya ve gizli belgeler indirebilirdi. Neyse ki tüm saldırılar engellendi” dedi.Ayrıca geçtiğimiz aylarda, Rus bilişim şirketlerine ve devlet kurumlarına yönelik bir dizi karmaşık saldırının ortaya çıkarıldığını anlatan Kaspersky yetkilisi, korsanların Dropbox gibi popüler web sitelerini kullanarak kötü niyetli faaliyetlerini titizlikle gizlediğini belirterek, “Özel bilgileri çalmayı amaçlıyorlardı“ diye ekledi.

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