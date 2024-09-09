https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rus-uzman-fenenko-abdnin-turkiyeye-yonelik-eylemleri-ikiyuzluluktur-1087833457.html
Rus uzman Fenenko: ABD’nin Türkiye’ye yönelik eylemleri ikiyüzlülüktür
Rus uzman Fenenko: ABD’nin Türkiye’ye yönelik eylemleri ikiyüzlülüktür
Sputnik Türkiye
ABD’nin Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğunu söyleyen Ak Parti Sözcüsü Çelik’in sözlerini yorumlayan Rus uzman Fenenko, ABD-Türkiye... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T19:27+0300
2024-09-09T19:27+0300
2024-09-09T19:38+0300
abd
türkiye
suriye
yakınlaşma
aleksey fenenko
görüş
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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğunu, zira Washington’un PKK/PYD militanlarını askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirtti.Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e demecinde ABD’nin Türkiye-Suriye ilişkilerine olan ilgisini yorumladı.ABD-Türkiye ilişkilerinin hem genel anlamda hem de Kürt meselesi kesiti üzerinden oldukça gerin olduğuna dikkat çeken Fenenko, “Olup bitenler kaçınılmaz bir süreçtir. Mesele şu ki ABD 2003’ten sonra Türkiye’den uzaklaştı. O zamandan beri tüm zikzaklara rağmen bu devam etti. Neden böyle oldu? Bunun temel nedeni Türkiye’nin, ABD’nin kozlarını kendisinden yana oynamadığını anlamış olmasıdır. ABD, birleşik Kürdistan yaratma politikasını açıkça destekliyor. Türkiye ise buna dayanarak şimdi ihtiyaç duyduğu ülkelerle kendi çıkarlarının gözetilmesini sağlayacak şekilde ilişkiler kuruyor” diye konuştu.Amerikalıların Türkiye’ye yönelik eylemlerinin ikiyüzlülük gibi göründüğünü vurgulayan Fenenko, şunları söyledi:“Amerikalıların endişelerine gelince, bence bu bir ergenlik düşüncesini ortaya koyuyor. ‘Biz Kürt oluşumlarını destekliyoruz ama Türkiye nedense Suriye ile yakınlaşıyor’ tarzında yapılan açıklamalar beni zaten hayretlere düşürüyor. Gerçekten, böyle bir şey neden olsun ki? Türkiye ile Suriye arasında yakınlaşmayı önlemek mi istiyorsunuz? O halde Kürt ayrılıkçılarını desteklemeyin. Amerikalılar bir şeyi seçmeleri gerektiğini anlayamıyor, ya Türkiye’yi, ya da Kürt birliklerini destekleyecekler. Görünüşe göre kozlarını ikinciden yana oynuyor. Bu nedenle ABD temsilcilerinin Türkiye’ye yönelik bu tür eylemleri ikiyüzlülüktür.”ABD’nin Kürt oluşumlarına verdiği desteğin nedenlerine de değinen Fenenko, “ABD birçok nedenden dolayı Kürtleri destekliyor. (ABD Başkanı Joe) Biden’ın Afganistan’daki yenilginin ardından Suriye’de kendine yer edinme arzusunu not edebilirim. Neredeyse tüm savaş ve çatışmaların temelinde yatan şeyin kaynaklar olduğu unutulmamalı. Burada da zengin petrol ve gaz yatakları için mücadele söz konusu. Amerikalılar sözüm ona ilgi alanlarının tümüne tutunmaya çalışıyor. Ancak Ortadoğu'nun giderek ellerinden kaydığını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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suriye
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Tatiana Şuvalova
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
abd, türkiye, suriye, yakınlaşma, aleksey fenenko, görüş
abd, türkiye, suriye, yakınlaşma, aleksey fenenko, görüş
Rus uzman Fenenko: ABD’nin Türkiye’ye yönelik eylemleri ikiyüzlülüktür
19:27 09.09.2024 (güncellendi: 19:38 09.09.2024)
ABD’nin Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğunu söyleyen Ak Parti Sözcüsü Çelik’in sözlerini yorumlayan Rus uzman Fenenko, ABD-Türkiye ilişkilerinin hem genel olarak hem de Kürt meselesi kesiti üzerinden oldukça gerin olduğunu ifade etti.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğunu, zira Washington’un PKK/PYD militanlarını askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e demecinde ABD’nin Türkiye-Suriye ilişkilerine olan ilgisini yorumladı.
ABD-Türkiye ilişkilerinin hem genel anlamda hem de Kürt meselesi kesiti üzerinden oldukça gerin olduğuna dikkat çeken Fenenko, “Olup bitenler kaçınılmaz bir süreçtir. Mesele şu ki ABD 2003’ten sonra Türkiye’den uzaklaştı. O zamandan beri tüm zikzaklara rağmen bu devam etti. Neden böyle oldu? Bunun temel nedeni Türkiye’nin, ABD’nin kozlarını kendisinden yana oynamadığını anlamış olmasıdır. ABD, birleşik Kürdistan yaratma politikasını açıkça destekliyor. Türkiye ise buna dayanarak şimdi ihtiyaç duyduğu ülkelerle kendi çıkarlarının gözetilmesini sağlayacak şekilde ilişkiler kuruyor” diye konuştu.
Amerikalıların Türkiye’ye yönelik eylemlerinin ikiyüzlülük gibi göründüğünü vurgulayan Fenenko, şunları söyledi:
“Amerikalıların endişelerine gelince, bence bu bir ergenlik düşüncesini ortaya koyuyor. ‘Biz Kürt oluşumlarını destekliyoruz ama Türkiye nedense Suriye ile yakınlaşıyor’ tarzında yapılan açıklamalar beni zaten hayretlere düşürüyor. Gerçekten, böyle bir şey neden olsun ki? Türkiye ile Suriye arasında yakınlaşmayı önlemek mi istiyorsunuz? O halde Kürt ayrılıkçılarını desteklemeyin. Amerikalılar bir şeyi seçmeleri gerektiğini anlayamıyor, ya Türkiye’yi, ya da Kürt birliklerini destekleyecekler. Görünüşe göre kozlarını ikinciden yana oynuyor. Bu nedenle ABD temsilcilerinin Türkiye’ye yönelik bu tür eylemleri ikiyüzlülüktür.”
ABD’nin Kürt oluşumlarına verdiği desteğin nedenlerine de değinen Fenenko, “ABD birçok nedenden dolayı Kürtleri destekliyor. (ABD Başkanı Joe) Biden’ın Afganistan’daki yenilginin ardından Suriye’de kendine yer edinme arzusunu not edebilirim. Neredeyse tüm savaş ve çatışmaların temelinde yatan şeyin kaynaklar olduğu unutulmamalı. Burada da zengin petrol ve gaz yatakları için mücadele söz konusu. Amerikalılar sözüm ona ilgi alanlarının tümüne tutunmaya çalışıyor. Ancak Ortadoğu'nun giderek ellerinden kaydığını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.