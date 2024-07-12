https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rus-uzman-fenenko-nato-turkiyeyi-teget-gecerek-karadenizde-varligini-saglamak-istiyor-1085800453.html

Rus uzman Fenenko: NATO, Türkiye’yi teğet geçerek Karadeniz’de varlığını sağlamak istiyor

Rus uzman Fenenko: NATO, Türkiye’yi teğet geçerek Karadeniz’de varlığını sağlamak istiyor

Sputnik Türkiye

Washington’daki NATO zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, ittifakın Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da genişlemeyi sürdürmeyi planladığı maddesini... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T15:10+0300

2024-07-12T15:10+0300

2024-07-12T15:05+0300

dünya

türkiye

nato

karadeniz

batı balkanlar

aleksey fenenko

montrö boğazlar sözleşmesi

abd

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NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Washington’daki zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, ittifakın Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da genişlemeyi sürdürmeyi planladığı vurgulandı.Bildiride, “NATO'nun Batı Balkanlar'daki angajmanına, NATO'nun öncülüğündeki Kosova Gücü (KFOR) dahil olmak üzere, bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Karadeniz bölgesinde güvenliğin, güvenliğin, istikrarın ve navigasyon özgürlüğünün korunmasına yönelik ittifakımızın bölgesel çabalarını desteklemeye devam ediyoruz, bunlar arasında 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak yapılanlar da bulunmaktadır” ifadesine yer verildi.Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, bugüne kadar Karadeniz boğazlarından geçişin 1936 Montrö Sözleşmesi ile düzenlendiğini anımsatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu:ABD ve İngiltere’nin Türkiye’den geçiş izni istememek için Romanya ve Bulgaristan’ın Karadeniz limanlarını kiralamaya çalışabileceğini kaydeden uzman sözlerini şöyle sürdürdü:Fenenko, “Bence en kısa zamanda ABD ve İngiltere’nin Türkiye’ye baskısında eşi benzeri görülmemiş bir artış beklemeliyiz. Yada emrivaki yaparak Türkiye’ye şunu diyebilirler. Burgaz’ı uzun vadeli kiraladık, artık biz de bir Karadeniz ülkeleriyiz ve Türkiye’den gemi geçişi için izin istemeyeceğiz” diye ekledi.

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türkiye, nato, karadeniz, batı balkanlar, aleksey fenenko, montrö boğazlar sözleşmesi, abd, ingiltere, romanya, bulgaristan, burgaz, ukrayna, gürcistan