https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rtuk-baskani-sahinden-narin-guranin-oldurulmesiyle-ilgili-medya-kuruluslarina-uyari-ve-hatirlatma-1087839067.html
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran haberleriyle ilgili uyarı: 'Maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır'
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran haberleriyle ilgili uyarı: 'Maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır'
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin, 'medyamıza önemli uyarı ve hatırlatma' başlığıyla yayınladığı yazıda "İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T23:57+0300
2024-09-09T23:57+0300
2024-09-10T00:14+0300
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narin güran
son dakika
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan kayıp Narin Güran ile ilgili yapılan haberler üzerine medya kuruluşlarına 'medyamıza önemli uyarı ve hatırlatma' başlıklı bir yazı yayınladı."Narin yavrumuzun katledilişi yüreklerimizi dağladı. Cinayet yargıdadır. Yüce Türk adaleti, sorumlu veya sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir" diyen Şahin olayla ilgili yayın yasağının olduğu ve yasağın kalktığı bugüne dair yapılan haberlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:RTÜK Başkanı Şahin 6112 sayılı Kanun ile ilgili hatırlatmada bulunarak "6112 sayılı Kanunumuzdaki “Yayıncılık İlkeleri”, Türkiye’deki tüm medyanın imza atarak onayladığı “Medya Etik İlkeleri” ve evrensel basın ilkeleri tüm basın mensuplarımızın malumudur" dedi.'Haberler tahammül sınırlarını aşmıştır'"Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır" ifadesini kullanan Şahin yayıncıların RTÜK tarafından tek tek arandığını belirtti.'Aksi halde Üst Kurul'un atacağı adımlar bellidir'"Tüm yayıncılarımız RTÜK İzleme Dairemiz tarafından tek tek aranarak, bahse konu olayla ilgili maksadı aşan yayınlardan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir. Ancak, yasa tanımaz yayıncılar aynı yanlış tutumlarından vazgeçmemektedir" diyen RTÜK Başkanı açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/cumhurbaskani-erdogan-ordumuz-uzerinden-siyasi-hesap-gorulmesine-izin-vermeyecegiz-1087833035.html
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RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran haberleriyle ilgili uyarı: 'Maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır'
23:57 09.09.2024 (güncellendi: 00:14 10.09.2024)
RTÜK Başkanı Şahin, 'medyamıza önemli uyarı ve hatırlatma' başlığıyla yayınladığı yazıda "İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır. Bazı medya organlarının gerçeği yansıtmak yerine sansasyonel bir tutuma girdiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan kayıp Narin Güran ile ilgili yapılan haberler üzerine medya kuruluşlarına 'medyamıza önemli uyarı ve hatırlatma' başlıklı bir yazı yayınladı.
"Narin yavrumuzun katledilişi yüreklerimizi dağladı. Cinayet yargıdadır. Yüce Türk adaleti, sorumlu veya sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir" diyen Şahin olayla ilgili yayın yasağının olduğu ve yasağın kalktığı bugüne dair yapılan haberlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Elim olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bile bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk. İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır.
Bazı medya organlarının gerçeği yansıtmak yerine sansasyonel bir tutuma girdiğini görüyoruz.
Böylesi hassas bir durumda medyamızdan beklentimiz titiz ve temiz bir habercilik anlayışı sergilemesidir.
Tüm medyamıza hatırlatmak isteriz ki, yargıya intikal eden konularla alakalı yayın serbestisi olmakla birlikte, adalet terazisini etkileyecek tavırlardan kaçınılması elzemdir.
RTÜK Başkanı Şahin 6112 sayılı Kanun ile ilgili hatırlatmada bulunarak "6112 sayılı Kanunumuzdaki “Yayıncılık İlkeleri”, Türkiye’deki tüm medyanın imza atarak onayladığı “Medya Etik İlkeleri” ve evrensel basın ilkeleri tüm basın mensuplarımızın malumudur" dedi.
'Haberler tahammül sınırlarını aşmıştır'
"Vicdanlara sığmayan, sorumlu yayıncılıktan çok uzak, reyting şehvetine kapılarak yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle minik yavrumuzun bedeni üzerinden rahatsız edici boyutta detaylara girerek yapılan haberler tahammül sınırlarını aşmıştır" ifadesini kullanan Şahin yayıncıların RTÜK tarafından tek tek arandığını belirtti.
'Aksi halde Üst Kurul'un atacağı adımlar bellidir'
"Tüm yayıncılarımız RTÜK İzleme Dairemiz tarafından tek tek aranarak, bahse konu olayla ilgili maksadı aşan yayınlardan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir. Ancak, yasa tanımaz yayıncılar aynı yanlış tutumlarından vazgeçmemektedir" diyen RTÜK Başkanı açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:
"Bu son ikazımız sonrasında halen yayıncılık ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarıyla alakalı takiplerimiz, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır. Medyamızı sağduyulu davranmaya ilkeli ve doğru habercilik yapmaya davet ediyoruz. Aksi halde Üst Kurulun atacağı adımlar bellidir. Gerek yayın yasağının olduğu dönemde kurallara uyan gerekse yasağın kalkmasından sonra sorumlu davranan, ilkeli haber anlayışından taviz vermeyen yayıncı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."