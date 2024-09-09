https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/lavrov-riyadda-suudi-mevkidasi-al-saud-ve-kik-genel-sekreteri-al--budeyvi-ile-gorustu-1087817603.html

Lavrov, Riyad’da Suudi mevkidaşı Al-Saud ve KİK Genel Sekreteri Al- Budeyvi ile görüştü

Lavrov, Riyad’da Suudi mevkidaşı Al-Saud ve KİK Genel Sekreteri Al- Budeyvi ile görüştü

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T12:27+0300

2024-09-09T12:27+0300

2024-09-09T12:30+0300

politika

rusya

körfez işbirliği konseyi (kik)

körfez arap ülkeleri işbirliği konseyi (kik)

suudi arabistan

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

ortadoğu

filistin

israil

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un KİK-Rusya Stratejik Diyalog Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Saud ve KİK Genel Sekreteri Al- Budeyvi ile görüştüğü bildirildi.Lavrov, Al- Budeyvi görüşmede, “Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek ekonomi, teknoloji ve ticaret açısından bizim için büyük öncelik” diye konuştu.Rus bakan, Rusya-KİK diyalogunun, önemli konuları müzakere etme fırsatı sağlayan aktüel bir format olduğunu söyledi.Al- Budeyvi, Lavrov’la KİK-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi dahil çok sayıda konuyu görüşmek istediğini dile getirdi.‘Ortadoğu büyük bölgesel savaş eşiğinde’Söz konusu görüşmelerin ardından KİK-Rusya Stratejik Diyalog Toplantısı’nda konuşma yapan Lavrov, “Ortadoğu bir kez daha büyük bir bölgesel savaşın eşiğinde. Bunun olmasına izin vermemek hepimizin ortak sorumluluğunda” dedi.Uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları durdurma konusundaki başarısızlığının, Lübnan-İsrail sınırından Kızıldeniz’e kadar Ortadoğu'daki askeri ve siyasi durumun keskin bir şekilde kötüleşmesine yol açtığını dile getiren Rus Bakan, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın da yeni ve tehlikeli bir seviyeye ulaştığını söyledi.Filistin-İsrail sorunu çözüme kavuşturulmadan Ortadoğu'nun istikrarlı bir şekilde kalkınmasının mümkün olmadığını kaydeden Lavrov, Rusya’nın bölgedeki tüm ülkelerle bu konu üzerinde çalıştığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/rusya-disisleri-bakani-lavrov-suudi-arabistanda-1087799082.html

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