https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/pakistan-bmnin-imran-hanin-serbest-birakilmasi-cagrisini-reddetti-1085450159.html
Pakistan, BM'nin İmran Han'ın serbest bırakılması çağrısını reddetti
Pakistan, BM'nin İmran Han'ın serbest bırakılması çağrısını reddetti
Sputnik Türkiye
Pakistan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 'derhal serbest bırakılması' çağrısını, tutuklamanın... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T19:04+0300
2024-07-02T19:04+0300
2024-07-02T19:04+0300
dünya
imran han
pakistan
protesto
birleşmiş milletler (bm)
tutuklama kararı
cezaevi
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Pakistan devlet televizyonundaki (PTV) habere göre, Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, BM Çalışma Grubu'nun, eski Başbakan Han'ın serbest bırakılması çağrısına ilişkin açıklama yaptı.Tarar, Han'ın tutuklanması ve ilgili hukuki süreçlerin Pakistan'ın iç meselesi olduğunu söyleyerek BM Çalışma Grubunun çağrısına karşı çıktı.İmran Han'ın "uluslararası ilkelerin yanı sıra ülke anayasası ve kanunları kapsamında" haklarına sahip olduğunu dile getiren Tarar, eski başbakanın hüküm giyerek hapse girmiş olduğunu söyledi.BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, İmran Han'ın ‘keyfi’ şekilde cezaevinde tutulduğu, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği savunulmuştu.Açıklamada, Han'ın keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmasını çevreleyen koşulların tam ve bağımsız şekilde soruşturulması ve haklarının ihlal edilmesinden sorumlu olanlara karşı gerekli önlemleri alması için Pakistan'a çağrı yapılmıştı.Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/imran-han-devlet-sirlari-ifsa-davasindan-beraat-etti-yasak-evlilikten-dolayi-hapiste-kalacak-1084482170.html
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imran han, pakistan, protesto, birleşmiş milletler (bm), tutuklama kararı, cezaevi
imran han, pakistan, protesto, birleşmiş milletler (bm), tutuklama kararı, cezaevi
Pakistan, BM'nin İmran Han'ın serbest bırakılması çağrısını reddetti
Pakistan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 'derhal serbest bırakılması' çağrısını, tutuklamanın ülkenin iç meselesi olduğunu belirterek reddetti.
Pakistan devlet televizyonundaki (PTV) habere göre, Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, BM Çalışma Grubu'nun, eski Başbakan Han'ın serbest bırakılması çağrısına ilişkin açıklama yaptı.
Tarar, Han'ın tutuklanması ve ilgili hukuki süreçlerin Pakistan'ın iç meselesi olduğunu söyleyerek BM Çalışma Grubunun çağrısına karşı çıktı.
İmran Han'ın "uluslararası ilkelerin yanı sıra ülke anayasası ve kanunları kapsamında" haklarına sahip olduğunu dile getiren Tarar, eski başbakanın hüküm giyerek hapse girmiş olduğunu söyledi.
BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, İmran Han'ın ‘keyfi’ şekilde cezaevinde tutulduğu, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği savunulmuştu.
Açıklamada, Han'ın keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmasını çevreleyen koşulların tam ve bağımsız şekilde soruşturulması ve haklarının ihlal edilmesinden sorumlu olanlara karşı gerekli önlemleri alması için Pakistan'a çağrı yapılmıştı.
Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.