https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/nulanddan-istanbuldaki-muzakereler-hakkinda-itiraf-gibi-aciklama-1087819225.html

Nuland’dan İstanbul’daki müzakereler hakkında itiraf gibi açıklama

Nuland’dan İstanbul’daki müzakereler hakkında itiraf gibi açıklama

Sputnik Türkiye

Kiev’deki 2014 Maydan olaylarında, Beyaz Saray'ın desteklediği darbe yanlılarına kurabiye dağıtmasıyla hafızalara kazınan eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T13:01+0300

2024-09-09T13:01+0300

2024-09-09T13:01+0300

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ABD'nin siyasi işlerden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya'da yabancı ajan olarak tanınan gazeteci Mihail Zigar ile yaptığı söyleşide, Kiev’in Amerikalılar ve İngilizlerle yaptığı istişareler nedeniyle Rusya ile İstanbul anlaşmalarını imzalamadığını ima ederek, “Türkler (müzakereler için) bir platform önerdiler. Biz katılmadık ve aslında anlaşmanın detaylarından da pek haberdar değildik. Ancak görüşmelerin ilerleyen aşamalarından birinde Ukraynalılar bu işin nereye varacağı konusunda tavsiye istemeye başladılar” ifadelerini kullandı.ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmayı doğrudan onaylayıp onaylamadığı hakkındaki iddiaları yanıtsız bırakan Nuland, öte yandan ABD tarafının, Rusya'nın sunduğu şartların Kiev için dezavantajlı olduğunu anladığını, zira temel şartlardan birinin Rusya'ya herhangi bir kısıtlama getirmeden askeri açıdan ‘Ukrayna'yı etkisiz hale getirmekten ibaret' olduğunun farkına vardığını ekledi.Nuland, “Ukrayna içindeki ve dışındaki insanlar anlaşmanın iyi bir anlaşma olup olmadığı konusunda sorular sormaya başladı ve işte o zaman her şey dağıldı” diye ekledi.Kasım 2023'ün sonlarında, Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisinin başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi David Arahamiya, Ukrayna'daki askeri operasyonların 2022 baharı gibi erken bir tarihte sona erebileceğini, ancak Kiev rejimi yetkililerinin Batı baskısı nedeniyle Ukrayna'nın tarafsızlık koşulundan feragat ederek çatışmayı sona erdirmeyi kabul etmediğini itiraf etmişti.İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan görüşmelerin ardından dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Kiev'i Rusya ile hiçbir şey imzalamamaya ve ‘sadece savaşmaya’ çağırdığı ortaya çıkmıştı.Daha önce konuşan ürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ve Ukrayna'nın 2022'de İstanbul'daki görüşmelerde neredeyse bir anlaşmaya vardığını, ancak bazı ülkelerin çatışmanın sona ermesini istemediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/soygu-kiev-istanbuldaki-anlasmalari-reddederek-kendini-kandirdi-1086552399.html

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